670-Watt-Modul von Trina soll Kosten für Photovoltaik-Großprojekte senken

Foto: Trina Solar Der erste Kunde Schoenenergie hat die neuen Module gleich probehalber aufgebaut. Im Hintergrund die platzsparenden Hochkant-Verpackungen.

Der Photovoltaik-Hersteller Trina solar hat die ersten seiner Ultra-Hochleistungsmodule der Serie Vertex 670W an den Kunden Schoenergie in Deutschland geliefert. Die Serienfertigung des neuesten und stärksten 210mm-Moduls von Trina sei bereits in vollem Gange, erklärt das Unternehmen.

Das Vertex 670W Modul soll die Kosten für die Stromerzeugung in Photovoltaik-Großprojekten senken. Es verfügt über alle charakteristischen Technologien der Vertex-Serien. Dazu gehören die 210-mm-Multi-Busbar-Verbindungstechnologie mit minimierten Zellabständen und zerstörungsfreiem Schneiden der Zellen. Das neue Design führt zu reduzierten Modulspannungen. So soll die die Leistung pro String um bis zu 34% steigen, erklärt Trina Solar. Die Installationskosten können laut Trina Solar um 5 bis 7% sinken. Damit fielen auch die Stromgestehungs- (LCOE) und Investitionskosten. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie des Fraunhofer ISE könne das neue Photovoltaik-Modul die Kosten für die Investition im Vergleich zur 455-W-Generation um 7% senken. Einer Studie der Uni Mannheim zufolge sind die Kosten für die Photovoltaik in den letzten Jahren ohnehin schon schneller gesunken als erwartet. Um das Potenzial des Vertex 670 voll auszuschöpfen – insbesondere in der bifazialen Version mit Doppelglastechnologie- empfiehlt Trina Solar ein einachsiges Trackingsystem. Erster Kunde Schoenenergie zeigt sich zufrieden Der erste Kunde, die Schoenenergie GmbH, ist ein Projektentwickler und EPC-Unternehmen und passt somit genau in die Zielgruppe. Die Hochleistungsmodule sind für ein Freiflächen-Photovoltaik-Projekt in Deutschland gedacht. „Wir haben die erste Lieferung sofort entladen und die Module auf einer Testanlage montiert, so dass sich unsere Installationsteams direkt mit der neuen Verpackung und den Produktspezifikationen vertraut machen konnten. Der Installationsprozess ist gut verlaufen und entsprach unseren Erwartungen“, sagt Volker Schöller, Geschäftsführer von Schoenergie. „Wir sind sehr zufrieden, dass unser bisher leistungsstärkstes Vertex-Modul von den Kunden in der Region gut angenommen wird. Als Branchenführer ist es unsere fortwährende Verantwortung, innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und gleichzeitig zur Dekarbonisierung unseres Erdteils beizutragen, indem wir zukunftssichere Energie für Europa bereitstellen“, sagt Gonzalo de la Viña, Leiter des europäischen Modulgeschäfts bei Trina Solar. 01.02.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH