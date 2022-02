Sunvigo installiert und betreibt Photovoltaik-Anlagen auf Privatdächern. Zum Ausbau dieses Geschäftsmodells und weiteres Personal benötigt das Unternehmen frisches Kapital.

Mit Eneco und Sparta Capital investieren zwei etablierte Fonds aus dem Bereich erneuerbarer Energien in das Geschäftsmodell vom Solar-Startup Sunvigo. Sparta und Eneco stellen dabei den größten Teil der neuen Finanzierung bereit. Sie investieren gemeinsam mit Bestandsinvestoren wie Ecosummit, dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Übermorgen Ventures insgesamt 10 Millionen Euro. Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) stellt weitere 5 Millionen Euro Fremdkapital zur Finanzierung der Photovoltaik-Anlagen zur Verfügung.

Seit der Gründung im Jahr 2020 hat Sunvigo schon Hunderten Kunden den einfachen Zugang zu günstigem Solarstrom ermöglicht. Im ersten Jahr nach der Gründung hat sich der Kundenstamm mehr als verzehnfacht.

Weichen für Wachstum beim Solar-Startup Sunvigo gestellt

Guillaume Sarlat, Head of Sustainability Investment bei Sparta Capital, ist von dem Geschäftsmodell überzeugt: „Sunvigo bietet eine vertrauenswürdige Lösung für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Welt. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für Sparta und wir freuen uns, das Managementteam von Sunvigo in den kommenden Jahren zu unterstützen”.

Dabei wollen die Sunvigo-Gründer Bastian Bauwens, Michael Peters und Vigen Nikogosian das frische Kapital nutzen, um die Green Power Community weiter auszubauen. Sie wollen das Kundenerlebnis insbesondere durch Digitalisierung verbessern und die internen Prozesse optimieren. Auch personell will sich das Solar-Startup Sunvigo vergrößern. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen über 50 Mitarbeiter und will in diesem Jahr in allen Bereichen stark wachsen. In Zukunft wird Sunvigo seine Anlagen in virtuellen Kraftwerken vernetzen und so allen Stromkunden Sonnenstrom aus der Sunvigo Community zur Verfügung stellen.

Die Verstärkung kann das Team gut gebrauchen, denn die Nachfrage nach der Photovoltaik ist groß. „In den letzten Monaten ist die Nachfrage rasant angestiegen”, so Peters. „Viele Menschen sind überfordert mit den aktuell stark steigenden Strompreisen. Sie fragen sich, was sie gegen die steigenden Kosten tun können. Der Umstieg auf Solarenergie ermöglicht eine Absicherung gegen steigende Preise. Aber bisher musste man dafür viel Komplexität in Kauf nehmen.“ Mit Sunvigo hätte man die Absicherung gegen steigende Preise durch die Solaranlage auf dem eigenen Dach und trotzdem bliebe die Stromversorgung so einfach wie mit einem klassischen Stromvertrag.

8.2.2022 | Quelle: Sunvigo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH