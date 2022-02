IBC Solar feiert 40. Geburtstag mit Marktumfrage

Das PV-Systemhaus IBC Solar hat eine Umfrage im eigenen Fachpartner-Netzwerk durchgeführt. Ein Ergebnis: die Kunden wollen sich mit Solarstrom unabhängig von steigenden Energiepreisen machen.

Die IBC Solar hat anlässlich des 40jährigen Firmenjubiläums eine Marktumfrage im eigenen Fachpartner-Netzwerk durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen laut dem Unternehmen aktuelle Trends und Entwicklungen im Markt für Photovoltaik-Anlagen.

Dabei zeigen die Antworten der über 100 befragten PV-Spezialisten und Installationsbetriebe , dass der Großteil der Aufträge für PV-Anlagen mit 72 Prozent aus dem Eigenheim-Bereich kommt. Die realisierten Anlagen im gewerblichen Segment nehmen aber zu, denn dieses Marktsegment bietet auch laut Meinung der PV-Experten ein sehr hohes Potenzial. So erkennen Gewerbe- und Produktionsbetriebe vermehrt das hohe Einsparpotenzial im Zusammenhang mit PV-Anlagen. Darüber hinaus werden auch die erhöhten Ausbauziele der Regierung für einen starken Zuwachs in diesem Segment sorgen.

Unabhängigkeit bei Kunden Trumpf

Zu den wichtigsten Beweggründen für die Anschaffung einer PV-Anlage gehören die Unabhängigkeit von steigenden Stromkosten (96 Prozent der Nennungen), Energieautarkie (78 Prozent) sowie der Nachhaltigkeitsgedanke (54 Prozent). Ein weiterer wichtiger Punkt ist die schnelle Amortisierung der Investitionen in Photovoltaik und Speicher (32 Prozent). Stellt man diese Ergebnisse in den direkten Vergleich mit den Investitionsgründen während der Anfangszeiten der PV, erkennt man einen deutlichen Wandel. So investierte man anfangs besonders wegen der Einspeisevergütung und dem daraus resultierenden Gewinn in die Solarenergie.

Die IBC Solar-Marktumfrage zeigte auch, worauf die Endkunden bei der Wahl des Anbieters besonderen Wert legen. So ist es nach Ansicht der PV-Spezialisten und Installateure für die Mehrzahl der Kunden am wichtigsten, dass sie alles aus einer Hand bekommen (78,1 Prozent). Ein weiteres Entscheidungskriterium für die Kunden ist eine hohe Qualität der Produkte (73,6 Prozent). Etwas mehr als ein Drittel der Befragten (35,4 Prozent) gab eine schnelle Abwicklung und Lieferung als wichtige Voraussetzung für die Kunden an. Eine lokale Herstellung der Produkte („Made in Europe/Made in Germany“) spielt für 27,2 Prozent der Kunden eine wichtige Rolle. Dahinter folgen die Aspekte günstiger Preis (22 Prozent) und hohe Effizienz (19 Prozent).

Zuverlässigkeit wichtiges Kriterium

Die wichtigsten Kriterien der Fachpartner für die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie IBC SOLAR ergänzen das Meinungsbild. Mit 90,8 Prozent standen die Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit an erster Stelle der Nennungen. Zweitwichtigster Faktor ist mit 60,5 Prozent ein modernes, aktuelles und umfassendes Portfolio, das Komplettsysteme abdeckt. An dritter Stelle stehen Leistungen wie ein guter After-Sales-Service und gute Garantiebedingungen.

„Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen unsere Unternehmensphilosophie. Als Lösungsanbieter stellen wir qualitativ hochwertige und passende Produkte aus einer Hand zur Verfügung. Dabei ist uns die Nähe zu unseren Fachpartnern sehr wichtig. Gleichzeitig entwickeln wir unser Portfolio stetig weiter. Dabei werden für uns die Qualität der Produkte und der Dialog in unserem Fachpartner-Netzwerk auch in Zukunft fest in der Unternehmenskultur verankert sein.“ So kommentiert Vertriebsvorstand Patrik Danz die IBC Solar-Marktumfrage.

Bei der Frage nach den Trends und Veränderungen, die die Branche in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst haben, führten 3 von 4 Fachpartnern eine erhöhte gesetzliche Komplexität und zunehmende Anforderungen (76,1 Prozent) an. Gleichzeitig beobachten zwei Drittel der PV-Experten ein steigendes Bewusstsein der Kunden für die Photovoltaik im Kontext mit Erneuerbaren Energien sowie ein insgesamt wachsendes Ansehen der PV. Knapp 59 Prozent gehen davon aus, dass die Kostenentwicklung zu den wichtigsten Faktoren gehören, die den Markt beeinflussen.

Zukunft der Photovoltaik

Diese liegen aus Sicht der befragten Partner klar im Bereich der Elektromobilität (87,4 Prozent). Mit einem großen Abstand folgen Sektorenkopplung mittels Wasserstoff (23,5 Prozent) oder auch die gebäudeintegrierte Photovoltaik (19,8 Prozent). Die Liste denkbarer Einsatzgebiete ist lang, sodass sich kein klarer dritter Platz ermitteln lässt. Hier wurden sowohl Blockchain- und Peer-to-Peer-Anwendungen als auch Themen wie die Sektorenkopplung in Industrie und Gewerbe häufig genannt.

„Die Ergebnisse der Umfrage zeigen sehr deutlich, welche Marktentwicklungen in den letzten Jahren stattgefunden haben. In den Anfängen war die PV noch so kostspielig, dass sie für viele Eigenheimbesitzer schlichtweg nicht erschwinglich war. Darüber hinaus wurde ihr Potenzial noch unterschätzt. Mittlerweile entwickelt sich die Solartechnologie zur künftigen Breitentechnologie im Energiesektor und erfreut sich gerade im Eigenheim-Bereich einer immer größeren Beliebtheit. Mit Solarenergie hat jeder die Möglichkeit, direkt Gestalter der Energiewende zu sein – das ist einzigartig. Dabei ist die PV-Branche sehr dynamisch und schnelllebig und wir dürfen auf die nächsten Jahre sehr gespannt sein,“ fasst Udo Möhrstedt, Branchenpionier und CEO der IBC Solar AG, zusammen.

15.2.2022 | Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH