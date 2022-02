Elektro-Leichtflugzeug in England tankt Photovoltaik-Strom

Auf dem Old Buckenham Airfield im Osten Englands können elektrische Leichtflugzeuge nun Solarstrom laden. Die von Renenergy installierte Konstruktion erinnert an ein Carport – nur eben für kleine Flugzeuge.

Damit besitzt der kleine Ort zwischen Cambridge und Norwich nun laut einer Pressemitteilung die erste solare Ladestation für Elektroflugzeuge in Europa. Die Module stammen von Q Cells. Die Photovoltaik-Module der Reihe Q.Peak Duo L-G8 425W liefern Strom für ein speziell angepasstes Leichtflugzeug vom Typ Zenith 750-Flugzeug, den „elektrischen Sky Jeep“. Der Prototyp hat bereits mehrere solarbetriebenen Flüge über der Region Ostanglien absolviert.

Photovoltaik und Elektro-Leichtflugzeuge sollen abgelegene Regionen versorgen

Hinter der Kombination von Photovoltaik und Elektro-Leichtflugzeug steht die Nuncats, eine „Community Interest Company (CIC)“. Deren erklärtes Ziel ist es, einige der entlegensten Gemeinden der Welt mit solar geladenen, elektrischen Leichtflugzeugen zuverlässig zu versorgen.

Tim Bridge, Mitbegründer von Nuncats, hofft, dass die Anlage in England der Startpunkt für die weitere Elektrifizierung der Luftfahrt ist. „In den Industrieländern geht es bei den Vorteilen von Elektroflugzeugen vor allem um die Reduzierung von CO 2 – und Lärmemissionen“, so Tim. „Für den Rest der Welt besteht ein großer, bisher ungenutzter Vorteil darin, dass Elektroflugzeuge eine robuste, wartungsarme Alternative darstellen, die nicht von den Versorgungsketten fossiler Brennstoffe abhängig ist.“Nach dem Vorbild von solaren Microgrids will Nuncats nun die Photovoltaik nutzen, um die Versorgung in diesen Regionen zu verbessern.

Der Prototyp des Flugzeugs verfügt über eine 30-kWh-Batterie, die für einen 30-minütigen Flug ausreicht. Das ist das Minimum für einen Einsatz in ländlichen Gebieten. Der Flugplatz auf dem Old Buckenham Airfield verwendet derzeit ein einphasiges Ladegerät mit einer Leistung von 5 kW. Die Infrastruktur könne jedoch so angepasst werden, dass eine schnellere Ladung möglich sei.

Das erste solarbetriebe Leichtflugzeug, die Solar Impulse, umrundete 2016 die Welt. Auch DHL will ab 2024 elektrische Flugzeuge auf kurzen Zubringerflügen einsetzen.

Q Cells beschreibt das Projekt als eine Gelegenheit, die Zuverlässigkeit und Effizienz seiner Solarmodule zu demonstrieren. Die patentierte Passivierung ermögliche eine Leistungsgarantie über 25 Jahre.

22.2.2022 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH