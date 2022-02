Pacifico schließt Finanzierung über 35 Millionen Euro ab

Die Pacifico Renewables hat mit UBS eine umfangreiche Fremdkapitalfinanzierung vereinbart. Damit will der Entwickler regenerativer Energieparks Verbindlichkeiten refinanzieren und neue Projekte anstoßen.

Die Pacifico Renewables Yield AG hat die Finanzierung mittels Fremdkapital über 35 Millionen (Mio.) Euro abgeschlossen. Wie die Münchener mitteilten, hat das Unternehmen ein grünes Darlehen mit der UBS Asset Management unterzeichnet. Die besicherte Finanzierung kam dabei im Rahmen einer Privatplatzierung zustande. Der Zinssatz ist ferner bei 4,85 Prozent fixiert, wodurch die Gesellschaft keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist. Die Laufzeit des Darlehens beträgt fünf Jahre ab Vertragsunterzeichnung mit endfälliger Rückzahlung. Der Einsatz des Fremdkapitals ist an bestimmte Nachhaltigkeitskriterien gekoppelt.

Pacifico will rund 26 Mio. Euro zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Optimierung

der Kapitalstruktur der Gruppe verwenden. Mit rund 9,3 Millionen Euro löse das Unternehmen ein bestehendes nachrangiges Darlehen ab, das gegenwärtig zu etwa einem Prozentpunkt höher verzinst ist. Die Refinanzierung dieses nachrangigen Darlehens ermögliche zudem eine Vereinfachung der Konzernstruktur, die zu einer signifikanten Kostenersparnis führe. Weitere ungefähr 16,5 Mio. Euro kommen zur Refinanzierung einer revolvierenden Kreditfazilität mit kurzer Laufzeit zum Einsatz. Dadurch verbessert sich das Refinanzierungsprofil der Gruppe. Das verbleibende Netto-Darlehensvolumen soll ferner der Finanzierung des weiteren Ausbaus des bestehenden Portfolios der Gruppe und zukünftiger Akquisitionen dienen.

Verdoppelung installierter Leistung geplant

„Wir sind stolz, eine Privatplatzierung dieser Größenordnung mit einem reputablen Investor wie der UBS Asset Management umsetzen zu können.“ Das sagte Pacifico-CEO Martin Siddiqui. „Diese Privatplatzierung zeigt, dass wir als noch junges Unternehmen in der Lage sind, durch die Nutzung verschiedener Finanzierungsformen zu wachsen. Nachdem wir unser Wachstum anfänglich überwiegend durch Eigenkapital finanziert haben, sehen wir in dieser Privatplatzierung einen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens.“

Alessandro Merlo, Head of Investment, Infrastructure Debt bei UBS-AM REPM kommentiert: „Unsere

Investition in die Pacifico Renewables Yield AG stellt für uns eine interessante Gelegenheit dar, die ehrgeizigen Expansionspläne des Unternehmens zu finanzieren, das seine installierte Leistung in den kommenden Jahren mehr als verdoppeln will. Die Transaktion unterstreicht auch die breitere Nachfrage nach Investitionen, die wir auf den Infrastrukturmärkten zur Unterstützung des Ausbaus und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen sehen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere Transaktionen in diesem Bereich anzukündigen.“

28.2.2022 | Quelle: Pacifico Renewables | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH