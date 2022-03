Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hat Fachwissen in einem Technikkatalog zusammengetragen, um Planerinnen und Planer bei der kommunalen Wärmeplanung zu unterstützen.

In Baden-Württemberg müssen seit gut einem Jahr alle 104 großen Kreisstädte und Stadtkreise in die kommunale Wärmeplanung einsteigen. Ein am 9. März 2022 erschienener Technikkatalog bietet Fachplanerinnen und Fachplanern Unterstützung: Sie finden hier wichtige Grundlagen zur Erstellung und Fortschreibung der Wärmepläne und der darin verankerten Maßnahmen. Die kostenfreie Veröffentlichung gibt einen Überblick über verschiedene Heiztechnologien, Wärmespeicher und die effiziente Verteilung von Wärme. Hinzu kommen Tabellen unter anderem mit Investitionskosten, Preisentwicklungen für unterschiedliche Energieträger sowie der künftigen Höhe der CO 2 -Bepreisung. Die Daten und Prognosen sollen helfen, Eignungsgebiete für die Wärmeversorgung mit Wärmenetzen oder Einzelheizungen auszuweisen, das klimaneutrale Zielszenario zu erstellen und Maßnahmen zur Umsetzung zu benennen – und das landesweit einheitlich. Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hat das Fachwissen im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zusammengetragen.

Die kommunalen Wärmepläne sollen dazu beitragen, den Energieverbrauch des Gebäudebestandes in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten. Die Wärmeplanung beginnt mit einer systematischen Analyse des heutigen und zukünftigen Wärmebedarfs vor Ort, beziffert die Potenziale erneuerbarer Energien, Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung und weist Eignungsgebiete für Wärmenetze sowie eine dezentrale Wärmeversorgung aus. Außerdem werden Maßnahmen erarbeitet, mit denen sich der Wärmebedarf klimaneutral decken lässt.

Jede Kommune entwickelt hier einen individuellen Wärmeplan, der auf die Bedingungen vor Ort zugeschnitten ist. Seine Ergebnisse und Handlungsvorschläge dienen dem Gemeinderat, den Fachabteilungen, Energieunternehmen sowie allen Ausführenden als Grundlage für die weitere Stadt- und Energieplanung.

Großer Bedarf an verlässlichen Planungsgrundlagen

Die kommunale Wärmeplanung sorgt bei Fachleuten für einen großen Bedarf an verlässlichen Planungsgrundlagen. Mit dem Technikkatalog unterstützt sie das Land Baden-Württemberg dabei. Die darin vorgestellten Kennwerte sowie der bereits existierende Handlungsleitfaden Kommunale Wärmeplanung sollen ein hohes Maß an Standardisierung der Methodik und Vergleichbarkeit bei der Erstellung und Fortschreibung der kommunalen Wärmepläne ermöglichen. Ziel des neuen Technikkatalogs ist es, dass alle verpflichteten Stadtkreise und großen Kreisstädte sowie alle freiwillig planenden Gemeinden und Planungskonvois robuste Wärmepläne ausarbeiten und umsetzen können. Das soll landesweit mit einem systematischen Vorgehen geschehen.

Technikkatalog für kommunale Wärmeplanung mit umfangreichem Tabellenwerk

Der Technikkatalog besteht aus einer Einführung und einem umfangreichen Tabellenwerk mit insgesamt 31 Kategorien und 200 Tabellen. Sie beinhalten CO 2 -Emissionsfaktoren für die Strom- und Wärmeerzeugung aus verschiedenen Prozessen, Annahmen zur Preisentwicklung verschiedener Energieträger und CO 2 , Technologien zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wärme und Angaben zu Endenergieverbräuchen von Gebäuden nach Baualtersklassen.

Die zusammengetragenen Kennwerte und Annahmen spiegeln den aktuellen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstand wider und werden laufend aktualisiert. Die Landesenergieagentur KEA-BW hat den Technikkatalog mit Beteiligung wissenschaftlicher Institutionen, Dienstleistungsunternehmen im Bereich kommunale Wärmeplanung sowie Verbänden, Kammern und Energieversorgern erstellt. Noch in diesem Jahr soll der Katalog auf Basis der ersten Praxiserfahrungen weiterentwickelt werden.

Kommunale Wärmeplanung – Einführung in den Technikkatalog

Am 7. April 2022 zwischen 11 und 12:30 Uhr stellt die Landesenergieagentur KEA-BW in einem Webinar den Technikkatalog vor. Inhalte des Webinars sind die Gründe zur Erstellung des Technikkatalogs, eine Einführung in seinen Aufbau und Umfang sowie seine vielfältigen Anwendungsfelder. Im Anschluss an die Vorstellung wird ausgiebig Zeit für Rückfragen und eine Diskussion sein. Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeitende von Kommunen sowie der Planungsbüros. Die KEA-BW ist Ausrichterin der kostenfreien Online-Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Umweltministerium organisiert wird. Weitere Informationen zur Veranstaltung und der Teilnahme-Link sind unter diesem Link zu finden.

Der Technikkatalog für die kommunale Wärmeplanung bestehend aus der Einführung zum Technikkatalog und dem umfangreichen Tabellenwerk sind unter diesem Link zu finden.

10.3.2022 | Quelle: KEA-BW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH