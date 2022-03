Bis 2025 wollen die SWM so viel Ökostrom produzieren wie ganz München verbraucht. Nun kommen zwei weitere Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Oberbayern hinzu.

Die Stadtwerke München (SWM) sind weiter auf Ökostrom-Kurs. Allein in und um München betreiben die SWM schon heute mehr als 70 Anlagen, die erneuerbare Energien bereitstellen. Jetzt kommen im Rahmen der Ausbauoffensive Erneuerbare Energie zwei weitere Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Oberbayern hinzu. Nach ihrer Fertigstellung werden sie Ökostrom für mehr als 4.000 Haushalte produzieren.

Für das Solarkraftwerk in Niederhummel (an der Isar zwischen Marzling und Moosburg) werden 7.911 Module auf einer Fläche von 3,7 Hektar installiert. Sie hat eine Leistung von 3,500 MW und wird jährlich 4.100.000 kWh Ökostrom erzeugen. Der Photovoltaik-Solarpark in Ballersdorf (nahe Neuburg an der Donau) besteht aus 12.243 Modulen auf einer Fläche von 6,5 Hektar und verfügt über eine Leistung 5,5 MW. Sie wird 5.972.000 kWh Ökostrom produzieren.

Helge-Uve Braun, Technischer SWM Geschäftsführer: „Erst im Herbst haben wir eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage am Uppenbornwerk 1 in Betrieb genommen, vor wenigen Tagen ist die Dachanlage auf dem Uppenbornwerk 2 ans Netz gegangen – und zwei weitere Anlagen sind jetzt im Bau. Die SWM beweisen erneut, dass sie es ernst meinen mit der Energiewende und mit dem Ausbau erneuerbarer Energieerzeugung in der Region. Wir hoffen, bald weitere Projekte verwirklichen zu können, auf eigenen Anlagen und Grundstücken genauso wie auf gepachteten.“

Die beiden PV-Anlagen wurden von regionalen Projektentwicklern angestoßen und von den SWM baufertig entwickelt. Bayerische Unternehmen sind von den SWM jetzt mit der Umsetzung beauftragt. Mit ihrer Inbetriebnahme liefern die Anlagen nicht nur Ökostrom. Der umzäunte Grund, auf dem sie stehen, wird obendrein zum geschützten Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere wie Bienen, Eidechsen, Vögel. Somit profitieren Klima, Umwelt und Region von dieser Erneuerbaren-Energien-Anlage.

Ausbauoffensive Erneuerbare Energie setzt auf Sonnenstrom aus der Region

Im Rahmen ihrer Ausbauoffensive Erneuerbare Energie wollen die SWM ab 2025 so viel Ökostrom in eigenen Anlagen produzieren, wie ganz München verbraucht. Einen Schwerpunkt legen sie dabei auf die Erzeugung in München und in der Region. Hier sehen die SWM vor allem bei der Photovoltaik noch weiteres Potenzial. Überregional setzen sie vor allem auf die Nutzung der Windkraft. Die Ausbauoffensive Erneuerbare Energien verfolgen die SWM seit 2008. Inzwischen decken die bereits 90 % des Münchner Strombedarfs mit Ökostrom aus eigenen Anlagen.

25.3.2022 | Quelle: SWM | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH