Der norwegische Stromerzeuger Statkraft beliefert den norwegischen Wacker-Standort für die Siliziumherstellung mit Ökostrom aus dem Wasserkraftwerk Svean.

Wacker wird an seinem norwegischen Standort Holla für die Siliziumherstellung künftig rund 40 Prozent des Strombedarfs durch grünen Strom aus Wasserkraft decken. Entsprechende Verträge haben der norwegische Stromerzeuger Statkraft und der Chemiekonzern Wacker unterzeichnet.

Statkraft wird im Zeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2027 insgesamt 2,35 TWh zertifizierte norwegische Wasserkraft für den Wacker-Standort Holla liefern. Rund 525 GWh davon stammen im Rahmen eines grünen Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement PPA) aus dem Wasserkraftwerk Svean. Die Vereinbarung ist Teil der Strategie von Wacker, den Strombedarf an seinen Standorten stärker aus erneuerbaren Quellen zu decken.

Siliziumherstellung bei Wacker ist energieintensiv

Am Standort Holla stellt Wacker Silizium in einem energieintensiven Verfahren her. Silizium ist einer der wichtigsten Rohstoffe für Wacker. Es wird für die Herstellung von Siliconen und hochreinem Polysilizium benötigt. „Die Umstellung auf grünen Strom in unseren Prozessen ist ein wichtiger Hebel, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Standort in Holla ist der erste Schritt. Kurz- bis mittelfristig wollen wir mit weiteren Zukäufen in Norwegen und Europa unser grünes Stromportfolio sukzessive erweitern“, sagt Wacker-Vorstandschef Christian Hartel.

„Wir freuen uns, dazu beizutragen, dass Wacker seine Ziele in Bezug auf den Stromverbrauch und die Reduzierung von Treibhausgasen erreicht. Gleichzeitig gewährleisten wir Stabilität sowohl für Statkraft als auch für die stromintensiven Industrien“, sagt Hallvard Granheim, EVP Market & IT bei Statkraft.

Statkraft arbeitet eng mit der stromintensiven Industrie in Norwegen und den nordischen Ländern zusammen. Das Unternehmen bietet kurz- und langfristige Verträge zur Absicherung ihres Stromverbrauchs an. In den letzten Jahren hat Statkraft mit mehreren Industrieunternehmen neue Verträge abgeschlossen, die teilweise bis 2039 laufen.

25.3.2022 | Quelle: Wacker | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH