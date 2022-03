Klimaschutz und Ehrenamt in kleinen Kommunen

Kleinen Kommunen fällt es manchmal schwer, wegen fehlender Ressourcen eigene Klimaschutzprojekte durchzuführen. Mehere Energieagenturen helfen mit einer neuen Initiative zur Verknüpfung mit dem Ehrenamt

Um den Klimaschutz in kleinen Kommunen voranzubringen, haben mehrere Landesenergieagenturen eine neue Initiative gestartet. Das Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“ (KlikKS) verbindet Klimaschutz und Ehrenamt. Es ermöglicht auch kleineren Kommunen und Stadtteilen, mittels ehrenamtlicher Klimaschutzpaten Klimaschutzprojekte direkt vor Ort zu verwirklichen. KlikKS startet als Verbundprojekt von Energie- und Klimaschutzagenturen in insgesamt acht Bundesländern.

„Wir freuen uns, besonders den kleinen Kommunen in MV mit KlikKS eine weitere Möglichkeit bieten zu können, ganz aktiv die Energiewende mitzugestalten.“ Das sagt Gunnar Wobig, Geschäftsführer der teilnehmenden Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV). „Die engagierten Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden können sich mittels KlikKS vernetzen, zu Klimaschutzpaten coachen lassen und Umweltinitiativen gemeinschaftlich anstoßen.“

KlikKS stärke ferner das Ehrenamt in Bezug auf Klimaschutz in kleineren Gemeinden und Quartieren. Zudem sorge es für die Vernetzung mit dem hauptamtlichen Klimaschutzmanagement der Kommunen. Bürgerinnen und Bürger können somit als ehrenamtliche Klimaschutzpaten in ihren Heimatgemeinden und Stadtteilen Ideen einbringen. Zudem ist es ihnen damit möglich, konkrete Projekte zum Klimaschutz zu entwickeln und umzusetzen.

Stärkung des Ehrenamtes bringt Klimaschutz voran

„Die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements in Sachen Klimaschutz trägt dazu bei, gerade auch die kleineren Gemeinden zukunftsfähig zu machen und die Energiewende voranzutreiben“, erklärt Sabrina Wolf, KlikKS Projektleiterin der Energieagentur Rheinland-Pfalz, die Hintergründe. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz realisiert das Vorhaben. Außerdem sind daran die Klimaschutz- und Energieagenturen in Baden-Württemberg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Thüringen beteiligt. Das Vorhaben erhält zudem eine Förderung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative.

Die Projektteams der Energie- und Klimaschutzagenturen schulen und informieren die ehrenamtlichen Klimaschutzpaten. Sie unterstützen ferner bei der Beantragung von Fördermitteln und der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen direkt vor Ort.

KlikKS ist das Nachfolgeprojekt des von der Energieagentur in Rheinland-Pfalz initiierten Projekts KlikK aktiv – Klimaschutz in kleinen Kommunen durch ehrenamtliche Klimaschutzpaten –, das 2021 mit dem „Climate Star“ des europäischen Städtenetzwerks ausgezeichnet wurde. Im Rahmen von KlikK aktiv wurden 44 ehrenamtliche Klimaschutzpaten in 37 Kommunen aktiv und setzten 178 Projekte in ihren Kommunen um. Damit wird eine CO 2 -Minderung von geschätzt 15.000 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr erreicht. Zudem wurden rund 20 Millionen Euro an Investitionen angestoßen und so auch die regionale Wertschöpfung und Strukturentwicklung gestärkt.

29.3.2022 | Quelle: LEKA MV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH