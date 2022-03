Photovoltaik: Enovos plant 214 MW Solarpark in der Südeifel

Die auch an Stadtwerken beteiligte Enovos will mit Partnern ihren bisher größten PV-Park bauen. Er entsteht in der Südeifel mit 214 Megawatt (MW) Leistung.

Die Enovos plant gemeinsam mit Partnern einen großen Solarpark in der Südeifel. Wie das Unternehmen mitteilte, soll dieser aus 11 Solarstromanlagen und einer voraussichtlichen Gesamtleistung von 214 Megawatt (MWp) bestehen. Damit setzt die Enovos in Deutschland das konzernweit umfangreichste Photovoltaik-Projekt um. Die Anlagen des Projekts „PVA Südeifel“ bestehen zudem aus 380.000 Solarmodulen.

Die Projektgesellschaft Solarkraftwerke Südeifel GmbH & Co. KG und die SWT/SE Solarkraftwerke GmbH unterzeichneten ferner einen Generalunternehmervertrag. An der erstgenannten Gesellschaft ist die Enovos Renewables GmbH mit 74,9 % und die SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH mit 25,1 % beteiligt. Bei der SWT/SE Solarkraftwerke GmbH werden die Stadtwerke Trier u.a. die Projektsteuerung und -abrechnung übernehmen. Außerdem ist die SE (Schoenergie) als Generalunternehmer für die Planung und den Bau zuständig.

Direkte Einspeisung ins Hochspannungsnetz

Für Marc André, Geschäftsführer der Encevo Deutschland GmbH ist damit ein weiterer wichtiger Meilenstein in diesem Großprojekt vollzogen. Das Projekt, so André weiter, sei insbesondere wegen der Einbindung regionaler Partner ein Musterbeispiel dafür, wie sich die Enovos Renewables in der Kernregion Saarland und Rheinland-Pfalz einbringt.

Gerd Schöller, Geschäftsführer der Schoenergie GmbH stellt fest: „Mit einem Vorhaben dieser Größenordnung haben wir uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Deshalb sind wir stolz darauf, dass sich so viele Menschen aus der Region zusammengetan haben, um das Projekt möglich zu machen. Die Besonderheit der „PVA Südeifel“ liegt in der direkten Einspeisung des Stroms ins Hochspannungsnetz. Außerdem sind die Anlagen für eine zukünftige Nachrüstung von Großspeichersystemen konzipiert.“ So lasse sich das Potenzial der Anlagen für die Region noch weiter ausschöpfen. Denn der Sonnenstrom, der vor allem in den Mittagsstunden erzeugt wird, sei dann auch in den Abendstunden abrufbar.

30.3.2022 | Quelle: Enovos | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH