Die Branchenverbände AGFW und BFW (Bundesverband Fernwärmeleitungen) haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, den Know-how Transfer in Forschungsprojekten und gemeinsamen Seminaren zu intensivieren.

Um den Ausbau der Fernwärme in Deutschland voranzutreiben und noch mehr Kommunen zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu verhelfen, arbeiten der AGFW Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. und der Bundesverband Fernwärmeleitungen (BFW) künftig noch stärker zusammen. Daher haben Vertretern beider Verbände eine entsprechende gegenseitige Mitgliedsvereinbarung im Rahmen der Fernwärme-Fachtage in Kassel unterzeichnet.

Harald Rapp, zuständig für die Gesamtkoordination der Zusammenarbeit beider Verbände, sieht in der künftigen, engeren Kooperation beider Fachverbände großes Potential. „Die Wärmewende in Deutschland kann nur gelingen, wenn möglichst alle Akteure und Entscheidungsträger an einem Strang ziehen. Unsere Mitgliedsunternehmen, darunter mehr als 550 Fernwärmeversorger und zahlreiche Dienstleister, profitieren somit künftig noch stärker vom gegenseitigen Know-how Transfer, etwa bei Forschungsprojekten, gemeinsamen Seminaren und einem intensivierten Fachaustausch. Die stete technische Weiterentwicklung der Fernwärmesysteme insbesondere der Netze ist ein wichtiges Handlungsfeld zum Gelingen der Wärmewende.“

Bundesverband Fernwärmeleitungen vertritt Komponentenhersteller

Der BFW besteht aus Mitgliedern führender Komponentenhersteller der Fernwärme, Lieferanten von Zubehörmaterial und Überwachungstechniken sowie Dienstleistern rund um den Fernwärmeleitungsbau. Schwerpunkte des BFW sind Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung. Ziel ist es, innerhalb der Branche für einen themenübergreifenden und intensiven Erfahrungsaustausch zu sorgen. Zudem wollen die Partner technische Entwicklungen erweitern und Fachkräfte qualifizieren.

„Die Mitglieder und der Vorstand des BFW sehen in dieser neuen Kooperation eine weitere Verstärkung der für den Ausbau und Umbau erforderlichen Aktivitäten im Fernwärmenetzbereich. Damit werden die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Fernwärme und die Klima- und Energieziele in Deutschland nachhaltig gestärkt und unterstützt.“

31.3.2022 | Quelle: AGFW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH