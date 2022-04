Das neue Joint Venture soll große Solarprojekte in der Region Asien-Pazifik entwickeln und in den kommenden Jahren mindestens 1 GW Photovoltaik-Leistung aufbauen.

IB Vogt und Acen haben vereinbart, eine Plattform zur Finanzierung des Baus und Betriebs von großen Photovoltaik-Solarkraftwerken in ganz Asien zu gründen. Die Joint-Venture-Partner IB Vogt und Acen werden sich auf PV-Projekte in Indonesien, Vietnam, Malaysia, Laos, Bangladesch und anderen Ländern der Region konzentrieren. Dabei soll es sich um Solarkraftwerke handeln, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden und sofort realisiert werden können.

Die Mehrzahl der PV-Projekte wird aus der Entwicklungspipeline von IB Vogt in Asien stammen. Denn diese umfasst mehr als 5 GW. Dabei sollen die ersten Photovoltaik-Projekte im Laufe des Jahres 2022 in Bau gehen. Die Plattform wird auch für den Erwerb von Photovoltaik-Kraftwerken im Spätstadium von lokalen und regionalen Entwicklern offen sein.

Das Joint-Venture von IB Vogt und Acen strebt in den kommenden Jahren eine PV-Leistung von mindestens 1 GW an. Wobei das Potenzial für einen weiteren Ausbau besteht. Im Rahmen der Vereinbarung wird Acen voraussichtlich bis zu 200 Millionen US-Dollar in Form von Eigen- und Fremdkapital investieren.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Acen. Diese Plattform wird unsere globale Strategie der Entwicklung eines diversifizierten Portfolios von hochwertigen IPP-Anlagen ergänzen“, sagt Anton Milner, CEO von IB Vogt.

„Acen kann auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit erstklassigen Energieentwicklern zurückblicken, um Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu realisieren. IB Vogt kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Solarprojekten in Europa, Asien und Nordafrika verweisen, und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit IB Vogt, da wir eine Plattform aufbauen, um unsere Präsenz in der Region gemeinsam weiter auszubauen“, sagt Patrice Clausse, Präsident und COO von Acen International.

5.4.2022 | Quelle: IB Vogt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH