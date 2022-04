Energiemanagement von Dhybrid soll bei Photovoltaik-Einbindung in Israel helfen

Der israelische Ökoenergie-Projektentwickler El-Mor und Dhybrid aus Deutschland haben eine strategische Partnerschaft geschlossen.

Die börsennotierte El-Mor Electric Installation & Services Ltd ist laut der Pressemitteilung der größte Projektentwickler für Photovoltaik in Israel. Das Unternehmen plant, baut und wartet Photovoltaik- und Batterie-Anlagen. Das Kerngeschäft von Dhybrid sind hingegen Microgrids in verschiedenen Erdteilen. Mehr als 80 dieser unabhängigen Netze hat das Unternehmen bereits aufgebaut. Ein spezielles Energiemanagement sorgt dafür, dass erneuerbare Energien und Batterien zusammen eine stabile Stromversorgung gewährleisten.

In Israel soll es nicht um Microgrids gehen, sondern darum, das Wissen aus diesen Systemen auf dortige Photovoltaik- und Speicherprojekte für Unternehmen und Energieversorger zu übertragen. „50 bis 80 Prozent erneuerbare Energien im Netz sind eine übliche Größenordnung in unseren Projekten mit Speicheranbindung“, sagt Tom Fricke, Head of Storage bei DHYBRID. „Versorgungsunternehmen, die sich in der Übergangsphase zu einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz befinden, stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie unsere Microgrids“.

Dhybrid habe in den letzten 10 Jahren umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt, erklärt er. Eine Besonderheit ist dabei das Energiemanagement-System UPP. Es fortlaufend Netz- und Speicherparameter sowie Lastwerte und steuert den Batteriewechselrichter. El-Mor bringt im Gegenzug 25 Jahre Projektierungserfahrung mit in die Partnerschaft.

Große Photovoltaik-Leistungen erfordern präzises Energiemanagement

Israel verzeichne eine wachsende Nachfrage nach großen Solarkraftwerken und Batteriespeichern, heißt es in der Pressemitteilung. Die Israel Public Utility Authority for Electricity hat im vergangenen Jahr Kraftwerke und Batteriespeicher mit Kapazitäten von mehr als 100 MWh ausgeschrieben. Um diese zu überwachen und zu steuern sind skalierbare und leistungsfähige Systeme zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung (SCADA-Systeme) nötig. „Die Zusammenarbeit von El-Mor und DHYBRID schafft einen einzigartigen Synergieeffekt. Durch die Kooperation bei SCADA-Lösungen im Versorgungsbereich ist El-Mor in der Lage, sein Dienstleistungsportfolio zu erweitern und Energiespeicher und PV-Anlagen mit einem hohen Maß an Flexibilität und Datentiefe bis auf Zellebene in hoher Auflösung zu überwachen und zu betreiben“, sagt Avi Eyal, Vorstandsvorsitzender bei El-Mor. Das Energiemanagementsystem von Dhybrid erlaube auch Energieprognosen, die Ladezustandsoptimierung und innovative Lade- und Entladestrategien. Dies sorge für eine maximale Systemlebensdauer und Wirtschaftlichkeit der Projekte von El-Mor.

Die Microgrids von Dhybrid findet man zum Beispiel in Kolumbien oder auf den Malediven.

28.4.2022 | Quelle: Dhybrid | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH