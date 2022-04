Wirsol: Photovoltaik-System und Installation jetzt aus einer Hand

Um die hohe Nachfrage trotz des Mangels an Installationsbetrieben bedienen zu können, hat Wirsol Solar Roof jetzt ein eigenes Montage-Team zusammengestellt.

Wirsol Roof Solutions, eine Marke der Wirsol Aufdach GmbH will in Zukunft Photovoltaik-Projekte einschließlich Montage aus einer Hand anbieten. Ziel sei es, Projekte schnell und mit hohen Qualitätsstandards umzusetzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Wirsol Roof Solutions hat für die Photovoltaik-Montage bereits ein neues Teams im Unternehmen aufgebaut. Dieses soll die Partnerfirmen ergänzen – „erstmals in der Firmengeschichte“, wie das Solarunternehmen betont. Mit den bisherigen Partnern wolle man auch in Zukunft zusammenarbeiten.

„Die Anfragen nach Photovoltaikanlagen haben sich verzehnfacht. Wir müssen angesichts der hohen Nachfrage, zuverlässig, effizient und schnell arbeiten, um den Ansturm auf Photovoltaikanlagen zu bewältigen“, erklärt Geschäftsführer Johannes Groß. Mit kurzen Wegen im Unternehmen, Flexibilität und dem Engagement der eigenen Mitarbeiter soll das künftig „noch besser“ gelingen.

Die beiden Montage-Teams setzen sich aus gut 20 Personen zusammen. Darunter sind sowohl erfahrene Fachkräfte als auch neue, im Unternehmen qualifizierte Mitarbeitende. Auch in die Ausrüstung hat Wirsol Roof Solutions investiert. Darunter sind acht neue Fahrzeuge und ein eigenes Gerüst.

Standort der Montage-Teams soll der Industriepark Philippsburg sein, in dem auch das Haupt- und Zentrallager von Wirsol Roof Solutions entstehen soll. Dort befindet sich das Materiallager sowie der Geräte- und Fahrzeugpark der beiden Teams.

„Gerade jetzt, bei extrem hoher Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, will Wirsol Roof Solutions mit den neuen Montageteams seine anerkannte Qualität hochhalten“, sagt Groß.

Schulungszentrum für das Montage-Team ist am neuen Standort Industriepark Philippsburg

Wirsol Solar Roof ist auf der Suche nach weiterer Verstärkung für das Montageteam, um den Photovoltaik-Service aus einer Hand weiter auszubauen. Das Unternehmen verspricht die Möglichkeit zur Weiterbildung und zur Spezialisierung.

Dafür baut das Unternehmen im Industriepark Phlippsburg gerade das Schulungszentrum „Solarteur Camp Rhein-Neckar“ auf. Darin soll unter anderem ein Übungsgebäude zur Dachmontage geben.. „In unserem Solarteur Camp Rhein-Neckar verzahnen wir Praxis und Theorie“, sagt Groß. Dort lasse sich jeder Handgriff trainieren – von persönlicher Schutzausrüstung und Arbeitssicherheit über Gerüstbau bis zur eigentlichen Montage von Unterkonstruktion, Solarmodulen, Wechselrichtern und Verkabelung. Auch die Inbetriebnahme der Wechselrichter und Batteriespeicher könne man dort trainieren. Das „Solarteur Camp Rhein-Neckar“ sei für die Solarbranche bundesweit einzigartig.

Qualifizierte Fachkräfte sind ein Flaschenhals in der Energiewende. Bei Potsdam hat die dortige Handwerkskammer daher auch gerade ein Schulungszentrum eingeweiht. Auch beim Wärmepumpenhersteller Eltron ist die Nachfrage nach Weiterbildung so hoch wie noch nie.

29.4.2022 | Quelle: Wirsol Roof Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH