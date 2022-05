Intec und Chint bauen größte Photovoltaik-Anlage in Rumänien

Intec Energy Solutions und Chint Solar realisieren gemeinsam eine 154-MW-Photovoltaik-Anlage im Bezirk Arges im Süden Rumäniens.

Den Auftrag für das Projekt haben die beiden Unternehmen vom Investor und Betreiber Ecoenergy erhalten. Intec und Chint sollen gemeinsam alle Dienstleistungen und Arbeiten im Zusammenhang mit der Planung, dem Engineering, der Beschaffung, dem Bau und dem Hochspannungsnetzanschluss des Rateşti-PV-Anlage erbringen. Das laut Firmenangaben größte Freiflächen-Photovoltaik-Kraftwerk in Rumänien soll 124 GWh Solarstrom pro Jahr erzeugen.

Die beiden Unternehmen arbeiten laut Intec schon seit langem bei Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zusammen. In den letzten Monaten bauten die Firmen zusammen eine Photovoltaik-Anlage in Dänemark mit 328 MW Spitzenleistung. Gemeinsam wollen sie sich demnach dem Anforderungen der europäischen Solarbranche stellen und zur Energiewende beitragen.

Intec ist auf EPC- und O&M-Dienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke spezialisiert. Das Unternehmen mit Stammsitz in Krakau beschäftigt 400 Personen und ist in mehreren Ländern aktiv. Es hat bisher 130 Projekte mit einer Gesamtleistung von 1,7 GW umgesetzt.

Chint Solar ist Teil der Chint-Gruppe, zu der auch der Modulhersteller Astronergy gehört. Chint Solar befasst sich mit dem Bau, dem Betrieb und den Dienstleistungen für Photovoltaik-Projekte. Zum Portfolio der Chint-Gruppe gehören auch Energiespeicherung, Stromverteilungsnetzen, Mikronetzen und Lösungen mit verschiedenen Energiequellen. Seine weltweit installierte Photovoltaik-Kapazität beziffert das Unternehmens auf insgesamt 8 GW.

Laut einer Studie von Agora Energiewende können Wind- und Solarstrom in Südosteuropa alternde fossile Großkraftwerke gut ersetzen. So könnten auch Stromausfälle seltener werden. Die International Renewable Energy Agecency Irena bezifferte die installierte Leistung erneuerbarer Energien in Rumänien für 2020 mit gut 11 GW. Die Photovoltaik-Leistung liegt laut Irena in Rumänien bei rund 1,4 GW. Sie ist praktisch komplett in den letzten zehn Jahren entstanden.

03.05.2022 | Quelle: Intec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH