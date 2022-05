BayWa profitiert von Solarstrom und Photovoltaik-Boom

Die BayWa AG profitiert im ersten Quartal vom Geschäft mit erneuerbaren Energien. Der Handel mit PV-Modulen boomt.

Das Energieunternehmen BayWa berichtet von einem Photovoltaik-Boom. Wie das Unternehmen anlässlich der Zahlen zum 1. Quartal 2022 mitteilte, lief das Geschäft im für erneuerbare Energien zuständigen Teilkonzern BayWa re sehr gut. So erzielte er in den ersten drei Monaten des Jahres einen Umsatz von 1,6 Milliarden (Mrd.) Euro. Zum Vergleich: der Umsatz in der Vorjahresperiode hatte bei 660 Millionen (Mio.) Euro gelegen. Ferner stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 63,9 Mio. Euro (Q1/2021: 33,7 Mio. Euro). Im Berichtszeitraum hat das Unternehmen zudem drei Projekte im Bereich Solar- und Windenergie verkauft. Der Boom im Handel mit Photovoltaikmodulen sei ferner ungebrochen.

Befürchtungen auf Kundenseite, die Energiepreise könnten weiter steigen, führten im Segment Energie zudem zu Vorzieheffekten aufgrund einer verstärkten Bevorratung mit Heizöl. Auch Holzpellets verzeichneten einen höheren Absatz, während das Kraftstoffgeschäft vom Wegfall vieler Corona-Maßnahmen profitierte. Der Umsatz im Segment Energie betrug im ersten Quartal ferner 649,2 Mio. Euro (Q1/2021: 377,3 Mio. Euro). Das EBIT lag bei 8,4 Mio. Euro (Q1/2021: 3,3 Mio. Euro).

Insgesamt hat die BayWa AG ihr Ergebnis im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres weist das Unternehmen einen Umsatz von 6,3 Mrd. Euro (Q1/2021: 4,1 Mrd. Euro) aus. Das EBIT beträgt ferner 144,9 Mio. Euro (Q1/2021: 45,1 Mio. Euro). Der Trend bei erneuerbaren Energien sei insgesamt ungebrochen. Die globalen Lieferengpässe bei Agrargütern und Baumaterial habe das Unternehmen durch aktives Vorrats- und Risikomanagement bisher gut pariert. „Auch wenn das erste Quartal nur eingeschränkte Aussagekraft für das Gesamtjahr hat, gehen wir von einem insgesamt positiven Geschäftsverlauf aus.“ Das sagte der Vorstandsvorsitzende der BayWa, Klaus Josef Lutz.

05.05.2022 | Quelle: BayWa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH