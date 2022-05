Bundorf will größten Bürgersolarpark Deutschlands bauen

Die Gemeinde Bundorf in Unterfranken will einen 125 MW starken Solarpark bauen. Die Bürgerenergiegenossenschaft plant außerdem ein örtliches Wärmenetz und E-Ladesäulen.

Die Gemeinde Bundorf im Landkreis Hassberge in Unterfranken will den bis dato größten Bürgersolarpark in Deutschland bauen. Das teilte Projektentwickler MaxSolar mit. Demnach hat sich die Gemeindevertretung von Bundorf einstimmig für einen 125 MWp (Megawatt Spitzenleistung) starken Solarpark des bayerischen Solarunternehmens ausgesprochen.

Das 125 MWp Solarkraftwerk benötige ferner ein Investitionsvolumen von mehr als 85 Millionen (Mio.) Euro. Das Gebiet liegt nördlich der Gemeinde Bundorf. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr erfolgen. Sobald der Solarpark ans Netz angeschlossen ist, kann er rechnerisch Strom für mehr als 37.500 Haushalte produzieren. Der erzeugte Grünstrom wird über ein Umspannwerk, welches von MaxSolar errichtet wird, in das Stromversorgungsnetz der Bayernwerke eingespeist.

MaxSolar-Projektmanager Thomas Schachner war in der Gemeinderatsitzung von Bundorf anwesend. „Wir bedanken uns schon jetzt für die sehr gute Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Gemeinderat und dem Bürgermeister Endres. Ein Solarpark in dieser Größenordnung ist ein wichtiger Meilenstein für die Energiewende und somit einer von fossiler Energie unabhängigen Energieversorgung.“

Fernwärme und Ladesäulen

Der Genehmigungsprozess habe ferner knapp ein Jahr gedauert. Überzeugt habe die Gemeinde vor allem der ganzheitliche Ansatz von MaxSolar und der Bürgerenergiegenossenschaft EGIS eG. Denn neben dem Solarpark wollen sie ein örtliches Fernwärmenetz und E-Ladesäulen errichten.

Hubert Endres, Bürgermeister von Bundorf, zeigte sich sehr zufrieden: Wir hoffen, dass nach dem gelungenen Genehmigungsverfahren der Bau ebenso gut verläuft. Besonders freut mich der ganzheitliche Ansatz von dem vor allem die Bürgerinnen und Bürger profitieren.“ Mit dem positiven Satzungsbeschluss beginnt nun der Endspurt zur Vorbereitung der Projektumsetzung. Aktuell ist das Vorhaben das größte Bürgersolarprojekt in Deutschland.

