Neuer Job für Thorsten Herdan

Thorsten Herdan, unter Wirtschaftsminister Altmaier Abteilungsleiter für Energiepolitik im Wirtschaftsministerium, wird CEO von HIF EMEA. Das neue Unternehmen soll eFuels für die EMEA-Region bereitstellen.

HIF Global, Hersteller von eFuels, setzt seine globale Expansion mit der Gründung von HIF Europe, Middle East and Africa (HIF EMEA) mit Sitz in Berlin fort. Das Unternehmen hat Armin Schnettler zum Präsidenten und Thorsten Herdan zum CEO von HIF EMEA ernannt.

HIF EMEA will eFuels aus den weltweiten Produktionsstätten von HIF Global auch in dem EMEA-Wirtschaftsraum zur Verfügung stellen. Beginnend mit der Inbetriebnahme der Haru Oni Anlage Ende 2022 in Magallanes, Chile. Darüber hinaus will HIF EMEA eFuel-Projekte in der EMEA Region, für die EMEA Region entwickeln.

„Wir bauen eine globale Präsenz und ein Spitzenteam auf, um den Klimawandel zu bekämpfen und die Dekarbonisierung zu beschleunigen. HIF EMEA, unter der Leitung von Armin Schnettler und Thorsten Herdan, wird sich darauf konzentrieren, kohlenstoffneutrale strombasierte Kraftstoffe, auch bekannt als eFuels, für die EMEA-Region bereitzustellen, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen und die Sicherheit der Energieversorgung zu verbessern“, sagt César Norton, Präsident und CEO von HIF Global.

„Wir brauchen viele Lösungen, um den weltweit wachsenden Energiebedarf so zu decken, dass der Kohlenstoffausstoß maximal reduziert wird. Durch den Einsatz von eFuels, die aus erneuerbarem Strom, Wasserstoff und recyceltem CO 2 hergestellt werden, können wir den Transport- und Mobilitätssektor weiter dekarbonisieren und die Wasserstoffwirtschaft auf nachhaltige, wettbewerbsfähige und sichere Art und Weise erheblich beschleunigen“, sagt Armin Schnettler, Präsident von HIF EMEA.

Thorsten Herdan: „Lieferung von eFuels nach Europa im Laufe des Jahres 2022“

„Innovative Energielösungen und Diversifizierung sind das Rückgrat der globalen Wirtschaft und der Gesellschaft. Mit HIF EMEA bereiten wir uns auf die Lieferung von eFuels nach Europa im Laufe des Jahres 2022 vor. Nachdem wir die gerade im Bau befindliche Haru Oni Anlage in Magallanes, Chile, eingeweiht haben. Die Expansion von eFuels in die Märkte Europas, des Nahen Ostens und Afrikas wird Millionen von bestehenden Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen mit erneuerbarer Energie versorgen. Ohne die erforderliche Infrastruktur zu verändern“, unterstreicht Thorsten Herdan, CEO von HIF EMEA.

12.5.2022 | Quelle: HIF Global | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH