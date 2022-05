Goldbeck Solar erhält Finanzierung für 286 MW PV in Polen

Goldbeck Solar hat gemeinsam mit Polens Energieversorger Respect die Finanzierung für den Ausbau des Solarparks Zwartowo erhalten. Er wird im Endausbau rund 290 MW Leistung haben.

Der Projektentwickler Goldbeck Solar lässt in Polen einen PV-Park mit einer Leistung von 286 Megawatt (MW) entstehen. Partner ist der polnische Stromlieferant Respect Energy SA. Beide haben sich dafür eine Projektfinanzierung in Höhe von bis zu 136 Millionen Euro gesichert. Bei dem Vorhaben handele es sich um Polens größtes Photovoltaikprojekt. Es befinde sich in Zwartowo im Norden des Landes.

Zu den Geldgebern zählen ferner die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die PKO Bank Polski und die Bank Pekao bereitgestellt. Capcora, ein deutsches Beratungsunternehmen, fungiere zudem als Financial Advisor.

Der erste Spatenstich für Zwartowo sei bereits Anfang 2021 erfolgt. Phase I des Solarparks, der sich ca. 65 km nordwestlich von Gdansk befindet, stehe nun kurz vor der Fertigstellung. Der erste Bauabschnitt solle ferner im Juni 2022 ans Netz gehen.

„Wettbewerbsfähiges Ausschreibeverfahren“

„Trotz aller Widrigkeiten schreitet der Bau planmäßig voran“, so Joachim Goldbeck, Geschäftsführer von Goldbeck Solar. Die Gesamtkosten liegen bei rund 200 Millionen Euro. Die federführende Gesellschaft für Zwartowo ist Goldbeck Solar. Das deutsche EPC-Unternehmen aus Hirschberg hat nun die Finanzierungsrunde für den Solarpark abgeschlossen.

„Für den polnischen Markt ist die Finanzierung ein enorm wichtiger Meilenstein, da es sich um die größte Finanzierung eines einzelnen Photovoltaikprojekts im Land handelt. Ein wettbewerbsorientiertes Ausschreibungsverfahren ermöglichte es uns, marktführende Finanzierungsbedingungen zu erzielen, einschließlich einer Laufzeit von 18 Jahren.“ Das erklärt Olga Kovalchuk, Leiterin der Projektfinanzierung.

Das Beratungshaus Capcora war ferner für den Auswahlprozess der Banken und die Koordinierung des Finanzierungsprozesses verantwortlich.

„Wir sind stolz darauf, Goldbeck Solar bei diesem Vorzeigeprojekt unterstützt zu haben. Dieses Projekt setzt neue Maßstäbe auf dem polnischen Finanzierungsmarkt. Die Größe des Einzelprojekts in Kombination mit einer Finanzierung, die auf einen intelligenten Mix aus CfD, PPA und Marktstromeinnahmen ausgerichtet ist, macht dieses Projekt einzigartig“, erklärt Alexander Enrique Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

16.5.2022 | Quelle: Capcora | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH