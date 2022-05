OPES Solutions: Photovoltaik-Modul versorgt E-Lastenräder

Das Solartechnologie-Unternehmen OPES Solutions kooperiert mit dem Lastenradentwickler Urban Mobility , um E-Cargo-Bikes mit robusten und leichten Solarmodulen auszustatten. Die speziell für Fahrzeuge entwickelte, integrierte Solarlösung sorgt für bis zu 20 Prozent mehr Reichweite.

Der PV-Spezialist OPES Solutions hat ein Photovoltaik-Modul für E-Lastenräder entwickelt. Das kommt künftig in Rädern von Urban Mobility zum Einsatz. Die Urban Mobility GmbH produziert elektrisch unterstütze Schwerlastenfahrräder für die Zustellung von Paketen sowie von Lebensmitteln und Getränken im innerstädtischen Raum. Das Schwerlastenfahrrad UM CargoBike verfügt über einen 2,0 m³ großen Transportkoffer. Es ist zudem als Pedelec25 klassifiziert, was eine elektrisch unterstütze Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt.

800 Kilowattstunden Solarstrom pro Tour

Durch das Solarmodul lasse sich die Effizienz im täglichen Betrieb von E-Lastenrädern erheblich verbessern. Denn ein Lastenpedelec legt im Lieferalltag eine Strecke von etwa 8 bis 12 km pro Stunde zurück und verbraucht dabei annähernd 1 kWh Strom. Eine Auslieferungstour dauert etwa 4 bis 5 Stunden. Tilman Rosch, Geschäftsführer von Urban Mobility, sagt: „Mit dem PV-Modul können auf einer solchen Tour bis zu 800 Wh Strom eingespeist werden. Damit verlängert sich die Reichweite in diesem Beispiel um etwa 45 Minuten. Diese zusätzliche Strecke kann einen entscheidenden Unterschied im Betrieb ausmachen, da sie die Anzahl der Lieferungen pro Tag erhöht, bevor das Fahrrad wieder aufgeladen werden muss.“

Das Solarmodul von OPES Solutions hat eine Dicke von nur 3 mm. Dennoch ist die integrierte Photovoltaik stabil genug, um allen typischen Belastungen in der gewerblichen Nutzung standzuhalten. Die Module sind zudem kratz- und stoßfest, verkraften Vibrationen und lassen sich mit einem Hochdruckreiniger bei 130 bar reinigen. Die Integration des semi-flexiblen Solflex-Moduls erfordert keine besondere Konstruktion an der Transportbox. Vielmehr erfolge die Montage über ein Klebeband auf der Oberfläche.

Auch für die Benutzung des Lastenrads gibt es keine besonderen Anforderungen. Das Solarmodul-Design mit integrierten Dioden garantiert eine optimierte Energieausbeute bei Teilabschattung im Fahr- und Standbetrieb. Darüber hinaus liefert das Solarmodul weiterhin optimale Leistung, falls es durch einen Unfall zu einer punktuellen Beschädigung kommt.

Individuelle Anpassung

Die Solarmodule werden in Bezug auf Größe, elektrische Leistung und Designoptionen auf die Bedürfnisse von Logistikunternehmen kundenspezifisch zugeschnitten. Ausführungen in schwarz, weiß und tageslichttransparent ermöglichen eine Anpassung an das Design der Transportkoffer.

„Die Zustellung auf der letzten Meile in den Städten durch Lastenfahrräder und andere neue Transportfahrzeuge nimmt zu. Mit unserer Solartechnologie ermöglichen wir ihnen einen effizienteren Betrieb, indem wir die Merkmale Leichtgewicht, Langlebigkeit und optimierter Ertrag kombinieren. Als OEM-Hersteller kundenspezifischer Solarmodule für unterschiedlichste Branchen wissen wir, wie man mit einer nachhaltigen Lieferkette in Serie produziert“, sagt Robert Händel, Gründer und CEO von OPES Solutions.

16.5.2022 | Quelle: OPES Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH