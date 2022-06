Trina Solar erhält AAA-Bewertung für Bankability

Im jüngsten PV ModuleTech Bankability Report von PV Tech schneidet Trina Solar mit einem AAA ab. Das ist die beste mögliche Kategorie.

Die sogenannte Bankability von Projekten und den daran beteiligten Unternehmen ist wichtig, um gute Kreditkonditionen für die Projektfinanzierung zu erhalten. Für Photovoltaik-Firmen, die wie Trina viel Umsatz mit Freiflächen-Solaranlagen machen, ist die Bankibility daher ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor.

Der Bankability-Bericht von PV Tech basiert auf einem firmeneigenen Analysemodell zur Ermittlung von Bankability-Scores und -Ratings. Darin fließen sowohl die Produktions- als auch die Finanzlage der Unternehmen ein. Im jüngsten Report von PV Tech sind laut Trina mehr als 50 Anbieter von Photovoltaik-Modulen enthalten.

Laut Finanzbericht erzielte das Trina 2021 einen Umsatz von 6,895 Milliarden US-Dollar. Das enspricht einem Anstieg von 51,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Bilanzsumme lag bei 9,966 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung um 39,36 % im Vergleich zum Vorjahr.

Laut eigenen Angaben lag Trina bei den weltweit ausgelieferten Photovoltaik-Modulen 2021 auf Platz zwei und hielt diese Position auch im ersten Quartal 2022. Dabei bezieht sich Trina Solar auf die Module mit 210 mm Zellenlänge. Von diesen wurden laut Trina 2021 insgesamt 26 GW verkauft, 16 GW davon von Trina Solar. Bis Ende März 2022 lag der Gesamtabsatz dieser Module bei Trina bei 35 GW.

Auch Technologie-Indikatoren spielen eine Rolle für die Bewertung. Trina Solar betont in diesem Kontext seine Innovationen. Zu diesen zählt das Unternehmen seine frühe Rolle in der n-Typ-Zelltechnologie und eine Reihe von Wirkungsgrad-Rekorden. Der jüngste davon war ein Wirkungsgrad von 25,5 Prozent mit einer Topcon-Zelle im März. Aber auch bei den Perc- und HJT-Zellen setze Trina hohe Maßstäbe für die Effizienz, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem sei das Unternehmen für seine Produktqualität von den PV Evolution Labs (PVEL) in Kalifornien zum achten Mal in Folge als „Top Performer“ ausgezeichnet worden.

kommentierte: „Trina Solar ist seit vielen Jahren ein weltweit führender Anbieter von PV-Modulen. Wir sind stolz darauf, dass wir aufgrund unserer beständigen finanziellen Leistung, unserer technologischen Innovation und unseres Produktwerts in der PV Tech-Bankability-Bewertung in die AAA-Kategorie eingestuft wurden“, sagt Helena Li, Präsidentin des Geschäftsbereichs Zellen und Module bei Trina Solar.

02.06.2022 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH