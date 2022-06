Das Mainzer Solar-Start-up Solaris Power will 1 Millionen Euro über die Investmentplattform Wiwin einsammeln, um das PV-Mietmodell auszubauen.

Die Solaris Power AG ist ein Solar-Start-up aus Mainz. Das 2021 gegründete Unternehmen ermöglicht Hausbesitzer:innen die Installation einer Photovoltaik-Anlage, ohne dass dafür signifikante Anfangsinvestitionen notwendig sind. Denn sie können die Photovoltaik mieten. Über die Investmentplattform Wiwin führt Solaris aktuell eine Finanzierungsrunde durch, um das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und am Markt zu etablieren. Insgesamt rund eine Million Euro will das Mainzer Start-up per Crowdinvesting mit WIWIN einsammeln. Dabei wird ein Großteil der Mittel direkt in die Errichtung der PV-Anlagen fließen.

“Photovoltaik hat ein riesiges Potenzial”

Solaris-Gründer Uwe Pollierer ist bereits seit 2010 im Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Für ihn steht außer Frage, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in Solaranlagen zu investieren: „Der Markt hat ein riesiges Potenzial, denn an der Photovoltaik führt mit Blick auf die Klimakrise überhaupt kein Weg vorbei. Von 16 Millionen Einfamilienhäusern in Deutschland sind aktuell nur etwa zwei Millionen Häuser mit einer Solaranlage ausgestattet. Wir von Solaris wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir möglichst schnell möglichst viele Solaranlagen auf deutsche Dächer bekommen”, sagt Pollierer. Die Nachfrage nach Anlagen von Solaris ist hoch: In den kommenden 18 Monaten plant das Mainzer Unternehmen die Installation von insgesamt 1.500 Neuanlagen.

Photovoltaik mieten spart Investitionskosten

Solaris errichtet über das Schwesterunternehmen Solar Biokraftwerke GmbH & Co. KG Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von Einfamilienhäusern. Die Eigentümer:innen mieten die Photovoltaik und nutzen den erzeugten Solarstrom, ohne dass für sie hohe Investitionskosten anfallen. Solaris berechnet die Höhe der Miete anhand des durch die Haushalte direkt verbrauchten Stroms zu einem für 20 Jahre festgelegten Preis, der deutlich unter den Bezugskosten für Netzstrom liegt. „Wir bieten allen Hauseigentümer:innen und -eigentümern eine günstige, nachhaltige und moderne PV-Lösung an und bauen dadurch die Versorgung mit klimafreundlichem Solarstrom weiter aus”, sagt Solaris-Vorstand Dustin Strübel. Nach Ablauf der 20 Jahre wird die Anlage entweder durch die Hausbesitzer:innen übernommen oder von Solaris weiterbetrieben.

11.6.2022 | Quelle: Solaris Power AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH