Das Photovoltaik-Modul JW-HD108 ist das neueste Familienmitglied der Niwa-Serie von Jolywood Solar. Das Hochleistungsmodul basiert auf der TOPCon-Technologie.

Jolywood Solar, chinesischer Hersteller von Photovoltaik-Modulen mit TOPCon-Technologie, hat anlässlich der spanischen Solarmesse Genera ein neues PV-Modul in seiner Niwa-Serie vorgestellt. Das JW-HD108 ist ein bifaziales Glas-Glas-Modul in einem komplett schwarzen ästhetischen Design. Den Wirkungsgrad des PV-Moduls mit n-Typ-Technologie gibt der Hersteller mit 22 % an. Die Ausgangsleistung beträgt 425 Watt. Das neue PV-Modul zielt auf den dezentralen Markt und ist für die Installation auf Hausdächern konzipiert. Neben der hohen Effizienz und der hohen Leistung soll das Photovoltaik-Modul auch über eine geringe Degradation und eine hohe Zuverlässigkeit verfügen. Zudem gibt der Hersteller eine Bifazialität von 80±5 % und einen Temperaturkoeffizienten von -0,31 %/W an.

Der Markt für dezentrale Solaranlagen hat laut Jolywood Solar in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Das Unternehmen hat die Niwa-Serie entwickelt, um die Nachfrage zu bedienen. Es will zudem durch ständige technologische Innovation und strenge Qualitätskontrolle die Sonne ins Haus zu bringen.

Weitere PV-Module mit TOPCon-Technologie bietet Jolywood Solar für Solarkraftwerke an. Die Modelle JW-HD144N und JW-HD132N basieren auf Wafern der Größe 182 mm und 210 mm. Sie kommen auf eine Leistung von rund 700 Watt und man kann sie laut Hersteller auch unter extremen klimatischen Bedingungen insbesondere in Wüstengebieten einsetzen.

17.6.2022 | Quelle: Jolywood | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH