Sopago will Parkplätze mit überdachter PV ausrüsten

Das Münchener Startup Sopago hat eine Art Carport entwickelt, um Parkplätze zu überdachen und mit Photovoltaik auszurüsten.

Das Unternehmen Sopago will Parkplätze in Deutschland überdachen und mit transparenter Photovoltaik ausrüsten. Dazu hat es ein eigenes Konzept entwickelt. Wie das Münchner StartUp mitteilte, sind etwa 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland aktuell versiegelt. Ein großer Teil davon entfällt auf Parkplätze. Manche Bundesländer haben mittlerweile eine Solarpflicht für neue gewerbliche Parkflächen eingeführt.

„Würden alle rund 360.000 KFZ-Parkflächen in Deutschland überdacht und mit transparenten Solarmodulen bestückt, ließe sich darüber rund zehn Prozent des deutschen Strombedarfs erzeugen – ohne zusätzlichen Flächenverbrauch“, sagt Harald Baumeister, Geschäftsführer von Sopago. Das junge Unternehmen hat dafür ein innovatives Realisierungskonzept entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Holz-Stahl-Konstruktion, die einem Carport ähnelt. Sie trage ferner eine leistungsfähige Photovoltaikanlage. Dieser lasse sich zudem in verschiedenen Durchfahrtshöhen errichten, so dass auch Camper darunter Platz finden. Sie halte außerdem den Anprall von Fahrzeugen mit 3 Tonnen Gewicht aus. Darüber hinaus kann sie Ladestationen für E-Autos speisen.

Miet-Modell rechnet sich nach einem Jahr

Der Einzelhandel könne von dieser Maßnahme gleich mehrfach profitieren. „Angesichts hoher Strompreise bietet der Bezug erneuerbarer Energie aus eigener Erzeugung Versorgungssicherheit und erhebliche wirtschaftliche Vorteile“, so Baumeister. Im Mietmodell überstiegen die Einnahmen aus der Stromerzeugung bereits im ersten Jahr die Mietkosten für die Solar-Carports. Investiere der Betreiber in einen Kauf der Anlage, amortisiere sich das Projekt – je nach Größe – innerhalb der ersten Hälfte seiner Laufzeit.

Ansätze, Gebäude und Freiflächen für die Erzeugung erneuerbarer Energien nutzbar zu machen, scheitern allerdings im Handelsumfeld häufig an den heterogenen Eigentumsstrukturen. Viele Einzelhändler sind Mieter, die vorrangig in energieeffiziente Anlagentechnik investieren. Die Eigentümer haben von entsprechenden Investitionen keinen direkten Nutzen und sind daher wenig daran interessiert.

„Um die strategischen Energieziele zu erreichen, sind jedoch auch große Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen notwendig“, sagt Baumeister. Das Realisierungskonzept der Projektentwickler schließt neben der technischen Expertise auch Bauthemen, Netzprüfung, Eigenverbrauchsoptimierung und die steuerliche Behandlung der Maßnahme ein.

21.6.2022 | Quelle: Sopago | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH