Baden-Württemberg: Klimaschutz bringt Kommunen bis zu 4 Millionen Euro

Der Klimawettbewerb startet am heutigen Freitag. Es winken Fördermittel bis zu vier Millionen Euro für eine Kommune und bis zu fünf Millionen Euro für einen Landkreis.

Im Wettbewerb „Auf dem Weg zur Klimaneutralität“ des Umweltministeriums Baden-Württembergkönnen Kommunen um Fördermittel bewerben. Die Frist startet am 1. Juli und läuft bis zum 31. Oktober. Eine Fachjury soll aus dem Bewerberkreis vier Kommunen unterschiedlicher Größe auswählen. Diese Kommunen erhalten bis 2025 für ihre Klimaschutz-Maßnahmen einen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg.

Für die Bewerbung müssen die Kommunen entweder ein Klimaschutzkonzept besitzen oder mit dem European Energy Award (eea) zertifiziert sein und einen entsprechenden Maßnahmenplan vorlegen sowie am Klimaschutzpakt teilnehmen. Die Klimapläne und -maßnahmen müssten „höchste Ambitionen“ zeigen. Spätestens 2035 sollen sie zur Klimaneutralität führen.

Klimaschutz-Maßnahmen der Kommunen sollen übertragbar sein

Die Zuschüsse für die Gewinner-Kommunen sind nach Einwohnerzahl in vier Stufen gestaffelt.

In Größenklasse A winken bis zu eine halbe Million Euro für eine Gemeinde mit bis zu 20.000 Einwohner:innen. In der Größenklasse B sind bis zu zwei Millionen Euro für eine Gemeinde mit 20.000 bis 100.000 Einwohner:innen drin. Eine Gemeinde mit mehr als 100.000 Einwohner:innen in der Größenklasse C kann bis zu vier Millionen Euro erhalten. Und schließlich sind in der Größenklasse D noch bis zu fünf Millionen Euro für einen Landkreis vorgesehen.

Mit den unterschiedlichen Größenklassen will das Umweltministerium sicherstellen, dass sich die Klimaschutzmaßnahmen auf alle Kommunen im Land übertragen lassen. Dabei sollen die Kommunen besonders auf Maßnahmen setzen, die bisher wenig erprobt seien und die Klimaneutralität deutlich beschleunigen könnten. Kompensationsmaßnahmen sollen sie hingegen möglichst vermeiden.

Weitere Klimaschutz-Maßnahmen auf Landeseben in Baden-Württemberg sind zum Beispiel die Förderung von Wärmenetzen und die Solarpflicht.

01.07.2022 | Quelle: Umweltministerium Baden-Württemberg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH