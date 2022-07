Michelin baut PV im deutschen Reifenwerk aus

Reifenkonzern Michelin lässt seinen deutschen Standort künftig mehr als doppelt so viel Solarstrom erzeugen wie heute. Der soll einen Großteil des Eigenbedarfs decken.

Der Reifenhersteller Michelin will seine PV-Anlage in seinem deutschen Werk in Bad Kreuznach mehr als verdoppeln. Das teilte die deutsche Tochter des französischen Konzerns mit. Werkdirektor Cyrille Beau und Morten Stefan Lanzenstiel, Geschäftsführer der Solar-Energiedach GmbH PV im pfälzischen Sembach, haben dazu einen Vertrag unterzeichnet. Es geht dabei um die Erweiterung der Photovoltaik-Flächen. Die bereits bestehende Fläche von knapp 123.600 Quadratmetern auf Werkdächern und Solar-Carports soll bis Mitte 2023 um fast die Hälfte, nämlich mehr als 55.600 Quadratmeter erweitert werden. Die so entstandene Gesamtfläche von fast 180.000 Quadratmetern entspricht rund 25 Fußballfeldern. „Schon heute beziehen wir für unsere Reifenproduktion zu 100 Prozent grünen Strom. In Zukunft wird ein Großteil davon auf unseren eigenen Flächen erzeugt“, so Beau.

Für die Erweiterung bereitet die Firma Solar-Energiedach zusätzliche Dachflächen vor (über 33.500 qm). Außerdem will sie weitere Solar-Carports auf dem Mitarbeiterparkplatz (über 4.900 qm) bauen. Zudem werde sie eine Freifläche zwischen dem Reifenlager und der Otto-Meffert-Straße für einen Solarpark (knapp 17.200 qm) nutzen. Die neuen Solarmodule erhöhen die Leistung um fünf auf insgesamt zwölf Megawatt-Peak. Sie können jährlich über 5.300 MWh Sonnenstrom erzeugen. Die bestehende Photovoltaik reduziert den jährlichen Kohlendioxid-Ausstoß bereits um bis zu 2.700 Tonnen. Mit den neuen Modulen erhöht sich die Einsparung auf eine Summe von mehr als 5.000 Tonnen Treibhausgas pro Jahr.

Die Betreiber der bisherigen Photovoltaik-Flächen bei Michelin speisen den Strom in das Netz ein. Auf den neuen Flächen wird Michelin selbst der Hauptabnehmer für den Strom aus PV sein.

20.7.2022 | Quelle: Michelin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH