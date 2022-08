Mit der Akquisition beteiligt sich PNE erstmals am spanischen Energiemarkt und steigert seine Photovoltaik-Projektpipeline auf 4,2 GW.

Der börsennotierte Projektierer PNE AG mit Sitz in Cuxhaven hat eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen PV-Entwickler Coliaenergia Espana (Kolya) erworben. Der Kaufpreis liegt im einstelligen Millionenbereich. Mit der Akquisition betritt PNE erstmals den spanischen Energiemarkt. Der deutsche Wind– und Solarpark-Projektierer hält ab sofort 51 Prozent der Anteile an Kolya, einem Entwickler für große Solarprojekte mit Sitz in der Provinz Albacete. Die Photovoltaik-Projektpipeline von PNE steigt durch die von Kolya eingebrachten 1.808 MW sowie den eigenen Zugewinnen im Photovoltaik-Bereich im zweiten Quartal 2022 um über 40 Prozent auf 4.216 MW. Verkäufer der Anteile sind Consultoria Industrial Beaguihe S.L. und die Garisun Renovables S.L.

PNE wurde im Verlauf des gesamten Transaktionsprozesses bis zum Closing durch ein spezialisiertes interdisziplinäres Team von Rödl & Partner beraten. Die Gesamtprojektleitung lag bei Partner Christoph Himmelskamp. Schwerpunkte der Beratung betrafen das spanische Gesellschafts-, Arbeits- und Erneuerbare-Energien-Recht sowie regulatorische Aspekte, die die Landsicherungs-, Entwicklungs- und Bauverträge berühren. Die erbrachten Dienstleistungen beinhalteten darüber hinaus die Erstellung und Verhandlungen der Share Purchase beziehungsweise Shareholder Agreements und eine umfassende Legal-Due-Diligence. Intern hat Eva Schweikardt, stellvertretende Leiterin Recht bei PNE, beraten und die Transaktion begleitet.

„Bei dieser grenzüberschreitenden Transaktion konnten wir PNE aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen sowohl im Bereich M&A als auch erneuerbare Energien punktgenau unterstützen. Überhaupt bietet der spanische Energiemarkt unseren Mandanten erhebliches Wachstumspotenzial, weil sie als Projektentwickler von Windenergie- und Photovoltaikanlagen über enormes Know-how verfügen“, sagt Christoph Himmelskamp.

