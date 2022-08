Photovoltaik: SW Kassel und Enviria kooperieren

Um künftig auch große Solaranlagen anzubieten, haben die Städtischen Werke Kassel mit dem PV-Spezialisten Enviria eine Partnerschaft geschlossen.

Die Städtischen Werke Kassel kooperiern mit dem Photovoltaikspezialisten Enviria. Es geht dabei um die Umsetzung großer PV-Projekte. Wie der hessische Energieversorger mitteilte, ist das in Frankfurt am Main basierte Start-Up mit über 60 Mitarbeitern seit über sieben Jahren am Markt. Es verfüge über große Expertise im Bereich erneuerbarer Energien. Im Fokus stünden maßgeschneiderte Solarkonzepte für Unternehmen. Das Unternehmen übernehme den gesamten Prozess von Finanzierung, Planung und Bau bis hin zu daran anknüpfenden Systemen wie Speicher und Ladeinfrastruktur. Enviria bedient dabei zahlreiche Kunden aus unterschiedlichen Branchen in ganz Deutschland. Über 105 kommerzielle Projekte mit insgesamt über 50 Megawatt an Leistung wurden bereits entwickelt.

Bisher bieten die Kasseler neben der klassischen Planung und dem Verkauf fertiger PV-Anlagen Kunden auch Mietlösungen und direkte Stromliefermodelle an. Möglichkeiten zur Bürger- oder Mitarbeiterbeteiligung runden das Angebot aus einer Hand ab. Über sogenannte SonnenTeams können sich beispielsweise Privatpersonen an PV-Anlagen finanziell beteiligen, die bei Kunden entstehen. Nun kooperieren die Städtischen Werke Kassel bei großen Anlagen mit Enviria.

„Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft mit den Städtischen Werken Kassel und viele interessante Projekte. Wir können den Kundengruppen der Städtischen Werke nun zusammen individuell passende, dezentrale Komplettlösungen für eine nachhaltigere Energieversorgung anbieten – davon profitiert nicht nur die Stadt und die Bürger, sondern auch die Natur“ so Melchior Schulze Brock, Gründer/Geschäftsführer der Enviria.

11.8.2022 | Quelle: SW Kassel | Solarserver © Solarthemen Media GmbH