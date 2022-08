ÖkoFen stellt neue Pelletsheizungen für Mehrfamilienhäuser vor

Auf der Messe SHK in Essen wird ÖkoFen neue Holzpellets-Heizungen für Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebäude vorstellen, die auch für Sanierungen geeignet sind.

Die beiden Holzpellets-Heizungen Pellematic Compact und Pellematic Condens von ÖkoFEN gibt es nun auch mit Leistungen von 22 bis 32 kW. Die Kessel der Baureihen Pellematic Compact haben in der größten Leistungsklasse Außenmaße von 96,5 x 92,0 x 142,5 cm (B/T/H). Sie passen also auch in enge Heizungsräume. Bei der Reihe Pellematic Condens handelt es sich um Brennwertkessel, die laut ÖkoFen auch mit höheren Rücklauftemperaturen gut zurechtkommen. Beide Baureihen der Pelletsheizungen sind somit geeignet, um auch Mehrfamilienhäuser, Gewerbegebäude und kommunale Gebäude energetisch zu sanieren.

Pelletsheizungen für Mehrfamilienhäuser sind bisher eher selten, in größeren Objekten kommen eher Hackschnitzel-Heizungen zum Einsatz. Die Organisation „Zukunft Altbau“ wirbt für Pelletsheizungen als ökologische Technologie bei Gebäudesanierungen, einige Umweltorganisationen kritisieren die Technik.

Auch das Lagern der Holzpellets ist vor allem in Bestandsgebäuden oft schwierig. Hier soll der neue Außentank Flexilo Outdoor helfen. Der Gewebetank fasst 2,7 bis 3,3 Tonnen Holzpellets, also etwa 15 MWh Brennstoff-Energie. Das reicht für ein Ein- bis Zweifamilienhaus. Zum Bausatz gehören eine Holzrahmenkonstruktion inklusive Bodenplatte und wasserdichter, UV-beständiger Folie mit Reißverschlüssen sowie wahlweise eine Trapez-Blechfassade.

ZeroFlame-Pelletsheizungen erstmals auf der SHK zu sehen

Im Fokus des Messestandes soll die ZeroFlame Technologie stehen, die ÖkoFen seit Mai 2021 in Serie ausliefert. Durch eine besondere Luftführung und Brennkammerkonstruktion erfolgt die Verbrennung fast ohne Flamme. Das führt laut ÖkoFen zu Staubemissionen unter 2,5 mg/m3 – ohne zusätzliche Filtertechnik. Nach den Leistungsgrößen 10 bis 14 kW ist die ZeroFlame-Technik nun auch bei den Pellematic Condens Kesseln mit 16 bis 18 kW erhältlich.

Die Heizungsmesse SHK in Essen findet nach der Corona-Pandemie erstmals wieder vom 6. bis 9. September 2022 statt. Die ZeroFlame-Heizungen gab es allerdings auch schon auf der IFH in Nürnberg im März zu sehen.

17.8.2022 | Quelle: Ökofen | Solarserver © Solarthemen Media GmbH