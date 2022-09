Longi mit neuem Halbzellen-Modul für Europa

Longi bietet künftig ein neues mit Gallium dotiertes Halbzellen-Modul an, das speziell für europäische Märkte entwickelt wurde. Es sei für Querformat-Systeme geeignet.

Der chinesische Solarmodulproduzent Longi bringt ein neues Halbzellen-Modul speziell für Europa an den Markt. Wie das Unternehmen mitteilte, erweitere es damit die HiMO5 Produktfamilie. Die neue Modulversion basiert auf der weltweit standardisierten M10 Wafergröße und verfügt über 66 Zellen sowie einen neu konstruierten Rahmen. Dadurch lasse sie sich für die Montage im Querformat auch an den kurzen Rahmenseiten fixieren. Bei herkömmlichen, gleich großen oder größeren Modulen sei eine Fixierung an den kurzen Seiten nur sehr eingeschränkt möglich oder erhöhe den Montage- und Materialaufwand.

Die neue Modulversion HiMO5m mit 66 Zellen sei unter anderem für Anwendungen wie etwa Querformat-Systeme im Utility-Bereich geeignet. Sie mache die Anlagenplanung im Vergleich zur reinen Hochformat-Montage flexibler und sei mit den marktgängigen Montagesystemen kompatibel.

So könnten etwa 6-reihige Querformat-Systeme realisiert werden, die sonst deutlich mehr Montageschienen und -Klemmen erfordern. Mischformen, bei denen die Modulklemmen teils an der kurzen und teils an der langen Seite montiert werden, seien ebenso machbar wie Flachdachsysteme mit Befestigung an der Ecke der kurzen Seite.

Die neue Modulversion baut auf der HiMO5-Technologie auf. Von dieser Produktfamilie mit Gallium-dotierten Halbzellen hat Longi bereits über 30 Gigawatt ausgeliefert. Für die neue Ausführung haben die Chinesen ferner die Anzahl der Zellen angepasst und das Design geändert sowie verstärkt, um ausreichend mechanische Stabilität zu gewährleisten.

