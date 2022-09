Spanische Lebensmittel dank Photovoltaik

Der spanische Lebensmittelhersteller Ezequiel setzt für die Energieproduktion auf Photovoltaik und Wechselrichter von Kostal. Grund für die Investition sind steigende Strompreise.

Das spanische Unternehmen Embutidos y Jamones Ezequiel produziert seine Lebensmittel mit Hilfe der Photovoltaik. Darüber berichtet Wechselrichterhersteller Kostal. Die Spanier hätten demnach acht Produkte vom Typ Piko CI in Betrieb genommen. Sie kommen zusammen mit einer 613 kWp starken Solarstromanlage zum Einsatz. Das Unternehmen nutzt den Strom für den Eigenverbrauch.

Das Unternehmen aus Villamanín in Kastilien sei neben der Produktion von Lebensmitteln auch in der Gastronomie tätig. Dazu unterhalte Ezequiel viele Kühlhäuser und Trocknungsräume mit hohem Stromverbrauch. Jede Erhöhung des Strompreises bedeute einen erheblichen Anstieg der Kosten, worunter die Wettbewerbsfähigkeit erheblich leide.

Die beiden Unternehmensstandorte verbrauchen durchschnittlich 420.000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Monat.

Die Entscheidung für eine Eigenverbrauchsanlage sei vor allem auf die Volatilität des Strommarktes in den letzten Monaten zurückzuführen. Deren unkontrollierte Preissteigerungen hätten sich unmittelbar auf die Gewinn- und Verlustrechnung ausgewirkt.

Als Gründe zum Erwerb der Piko-Wechselrichter gibt das Unternehmen an, dadurch den besten Querschnitt aus Preis, Leistung und Flexibilität erhalten zu haben.

Der Piko CI 60 von KOSTAL sei mittels Daisy-Chain-Verbindung achtfach in Reihe geschaltet. Damit sei ein detailliertes Monitoring möglich. Die Inbetriebnahme per App sei dank serienmäßigem leicht. Denn da die kostenfreie App gültige Richtlinien des Ziellandes berücksichtigt, sei die Einrichtung in Spanien genauso unkompliziert wie in Deutschland oder anderen Ländern.

In Spanien hat die Regierung im Sommer 2021 ein Paket mit Subventionsgeldern von 1,3 Milliarden für Solaranlagen, Speicher und Klimaanlagen für erneuerbare Energien verabschiedet, das vom Fonds Next-Generation-EU finanziert wird.

