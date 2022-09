Hamburger Energielotsen informieren über PV-Pflicht

In Hamburg greift ab 2023 eine PV-Pflicht für Neubauten. Wie die umzusetzen ist, darüber informieren die Hamburger Energielotsen.

In Hamburg kommt die PV-Pflicht und die Hamburger Energielotsen informieren darüber. Sie veranstalten dazu von Oktober bis Dezember 2022 insgesamt drei Termine zu der Thematik. Zum Auftakt laden sie am 25. Oktober von 16.00 bis 18.30 Uhr zu einer kostenfreien Online-Infoveranstaltung rund um das Thema „Solarstrom für Mehrfamilienhäuser“ ein. Die Veranstaltung gibt Einblick in verschiedene Umsetzungsmodelle sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen von Mieterstrom. Am 22. November und 13. November folgen zwei digitale Veranstaltungen für private Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die grundlegendes Wissen rund um die Planung und Umsetzung einer PV-Anlage vermitteln. Die Teilnehmenden können im Anschluss an einen Grundlagen-Vortrag ihre individuellen Fragen in einer rund einstündigen Online-Gruppenberatung mit einer Energieberaterin oder einem Energieberater besprechen. Eine Anmeldung zu den kostenfreien Veranstaltungen ist auf www.hamburg.de/energielotsen/veranstaltungen möglich.

Hamburg hat als einess der ersten Bundesländer 2021 eine Photovoltaik-Pflicht beschlossen. Sie ist Teil des Hamburger Klimaschutzgesetzes. Klimaschutz hat in Hamburg mittlerweile auch Verfassungsrang. Sie Verpflichtung sieht vor, dass Neubauten ab 2023 eine Photovoltaik-Anlagen erhalten müssen. Ab 2025 gilt die PV-Pflicht dann auch bei einer Dacherneuerung von bestehenden Gebäuden.

Die Hamburger Energielotsen arbeiten im Auftrag der der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie sind eine Kooperation der ZEBAU – Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH, Verbraucherzentrale Hamburg mit der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale sowie der Handwerkskammer Hamburg.

21.9.2022 | Quelle: Hamburger Energielotsen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH