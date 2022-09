Jena Batteries will sich vom Speicherproduzenten zum Dienstleister entwickeln. Unter dem Markennamen CERQ will das Unternehmen Stromspeicherung und -bereitstellung mit eigenen Redox-Flow-Speichern anbieten.

Die Jena Batteries GmbH, Hersteller einer Redox-Flow-Batterie, hat sein Geschäftsmodell erweitert und will dieses unter dem neuen Markennamen CERQ vermarkten. Aus der Idee, nachhaltige und innovative Stromspeicher zu produzieren, entstand 2013 ein Start-Up, das mittlerweile zu einem Unternehmen mit mehr als 60 Mitarbeitenden angewachsen ist. Es arbeitet an der Markteinführung von innovativen und metallfreien Stromspeichern, die auf der Technologie der Redox-Flow-Batterie aufbauen. Der neue Markenname CERQ soll Möglichkeiten über den deutschen Markt hinaus eröffnen. „Mit dem neuen Auftritt und unserer Marke CERQ weiten wir das Spektrum unserer unternehmerischen Möglichkeiten aus“, sagt Philipp Hammans, CEO von Jena Batteries. „Und wir geben uns mehr Raum für weitere Geschäftsbereiche. Gleichzeitig verdeutlicht der Name, wie ernst wir es mit dem Aufbau einer innovativen und funktionierenden Circular Economy meinen.“

Der neue Markenauftritt markiert den Schritt vom Stromspeicher-Produzenten hin zum Dienstleister. CERQ bietet erneuerbaren Strom zum kWh-Preis, der durch die eigens produzierten, nachhaltigen Speicher zur Verfügung gestellt wird. Auch wenn der neue Unternehmensauftritt neue Möglichkeiten schafft, bekennt sich das Unternehmen zu seinen Wurzeln. Clara Fischer, CMO von Jena Batteries, sagt, dass die Philosophie des Unternehmens unangetastet bleiben soll. „Wo auch immer unsere Stromspeicher ihren Beitrag für das Gelingen der Energiewende leisten: Die Wertschöpfung bleibt in der Region, Jena ist der ideale Standort für unsere Forschung. Gleichzeitig haben wir weiterhin die höchsten Ansprüche für umweltbewusstes und ethisches Handeln an uns selbst“.

23.9.2022 | Quelle: Jena Batteries | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH