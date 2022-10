Der Dämmstoffspezialist Armacell übernimmt den österreichischen Hersteller Austroflex. Damit erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio um flexible vorgedämmte Rohrsysteme, die in der Fernwärme und der Solarthermie zum Einsatz kommen.

Armacell, ein Hersteller von flexiblen Dämmstoffen zur Anlagenisolierung sowie technischen Schäumen, hat die Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH übernommen, einen österreichischen Experten für flexible vorgedämmte Rohrsysteme, thermische Solarleitungen und technische Dämmstoffe. Das 1985 als Familienbetrieb gegründete Unternehmen ist sowohl auf dem heimischen als auch auf dem deutschen Markt bestens etabliert. Mit Hauptsitz in Villach, Kärnten, beschäftigt Austroflex derzeit mehr als 80 Mitarbeiter auf einer Produktionsfläche von 55.000 m².

Dank einer breiten Palette von Materialien bietet Austroflex Dämmlösungen mit einem hohen Maß an kundenspezifischer Fertigung für unterschiedliche industrielle Anwendungen an. Darunter befinden sich Fernwärme- und Kühlnetze, Sanitär- und Trinkwassersysteme, Solarthermie-Anwendungen und technische Anlagen. Für die wirtschaftlichen Einbindung von thermischen Solarkollektoren in die Heizungsanlage dienen eine Reihe von vorisolierten, flexiblen Rohrsystemen.

„Die Übernahme von Austroflex ermöglicht es Armacell, seine geografische und Marktpräsenz in Europa weiter auszubauen und gleichzeitig unser Produktportfolio, unser Know-how und unsere Produktionskapazitäten zu stärken, um den energieeffizienten und schnell wachsenden Markt für vorgedämmte Rohre zu bedienen“, sagt Patrick Mathieu, Präsident und CEO der Armacell Gruppe, die Transaktion.

Stefan Aichholzer, Geschäftsführer von Austroflex ergänzt: „Wir freuen uns, der globalen Armacell Familie beizutreten und unser Wissen sowie unsere umweltfreundlichen Produktionskapazitäten und Produkte zum Nutzen eines breit gefächerten Kundenstamms einzusetzen.“

5.10.2022 | Quelle: Armacell | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH