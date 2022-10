Aukera kauft 1.000 MW PV-Portfolio von Securenergy

Die beiden Unternehmen Aukera und Securenergy haben ein Jointventure gegründet, das künftig Solar-Projekte in Deutschland im Umfang von einem Gigawatt Leistung realisieren soll.

Aukera BV erwirbt von der Securenergy solutions AG ein Portfolio von in Entwicklung befindlichen Solar-Projekten in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 1.000 Megawatt. Wie beide Firmen mitteilten, wird Securenergy für die Entwicklung der Photovoltaik-Projekte verantwortlich sein. Aukera werde die Projekte ferner im Rahmen seiner Strategie als Bestandshalter bauen und betreiben. Zu diesem Zweck haben beide ein Joint Venture vereinbart. Aukera beabsichtigt damit seine Präsenz in Deutschland auszubauen und seine Position mit weiteren Akquisitionen im Bereich der erneuerbaren Energien mit Solar, Onshore-Wind und Stromspeichern zu festigen.

Pascal Emsens, Mitbegründer von Aukera, erläutert: „Die Vereinbarung mit Securenergy unterstreicht die Bedeutung des deutschen Erneuerbare-Energien-Marktes für unsere Wachstumsstrategie. Unser Ziel ist es, unsere Präsenz und unsere Pipeline in Deutschland auszubauen.”

Karsten Becker, Mitbegründer der Securenergy solutions AG, fügt hinzu: „Wir freuen uns, diese erfolgreiche Transaktion mit Aukera abgeschlossen zu haben. Es ist ein entscheidender Schritt, um unsere Position auf dem deutschen Markt zu festigen. Unser Ziel ist es, mit dieser Investition etwas zum wirtschaftlichen Wachstum und zur sozialen Entwicklung der lokalen Gemeinden, in denen unsere Solarprojekte angesiedelt sind, beizutragen.“

11.10.2022 | Quelle: Securenergy | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH