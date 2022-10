WPD: Spatenstich für 10 MW-Solarpark bei Pforzheim

In Wiernsheim am Enztal entsteht ein neues 10 MW Solarpark. Bürger und Kommune sollen profitieren.

Die WPD AG hat den Spatenstich für einen neuen 10 Megawatt starken Solarpark in Pforzheim gesetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich beim dem Photovoltaik-Kraftwerk um den Park Wiernsheim mit insgesamt 17.884 Solarmodulen. Dieser soll einen jährlichen Ertrag von ca. 11,7 Gigawattstunden (GWh) liefern und könnte Anfang 2023 an das Netz gehen. Damit ließe sich theoretisch der Strombedarf von rund 3.340 Durchschnittshaushalten decken, mehr als der gesamte Strombedarf der privaten Haushalte in Wiernsheim. Der ca. 90.000 m2 Fläche umfassende Standort befindet sich in der Gemeinde Wiernsheim, etwa 17 km östlich von Pforzheim, auf der sogenannten „Platte“ oberhalb des Enztals.

„Der Solarpark Wiernsheim ist ein Musterbeispiel dafür, wie schnell ein Projekt von den ersten Überlegungen bis zum ersten Spatenstich laufen kann, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, sagte wpd Vorstand Dr. Hartmut Brösamle anlässlich des Spatenstichs. „Die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung, dem Planungsbüro und den Gutachtern war hierfür mitentscheidend.“

Beteiligung für Bürger

Laut Umwelt- und Energieministerin Thekla Walker werde Solarpark mit Abstand der größte in der Region Nordschwarzwald sein. „Photovoltaik ist neben der Windenergie ein wesentlicher Bestandteil, um die erneuerbaren Energien auszubauen (und) Versorgungssicherheit zu schaffen. Sonnenstrom belegt mit einem Anteil von gut 13 Prozent an der Bruttostromerzeugung den Spitzenplatz unter den Erneuerbaren in Baden-Württemberg – und soll in den nächsten Jahren deutlich weiter ausgebaut werden. Dafür brauchen wir nicht nur jedes Dach, sondern auch PV-Anlagen in der Fläche.“

Auch Bürgermeister Matthias Enz freute sich, dass die Gemeinde Wiernsheim nun einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten könne. Besonders wichtig sei ihm, dass sich die Bürgerinnen und Bürger direkt finanziell am Projekt beteiligen können, was die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung erheblich steigere. Zudem erhält die Gemeinde über 20.000 € pro Jahr im Rahmen der neu eingeführten Kommunalabgabe.

