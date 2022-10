Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ruft verantwortliche Personen aus der kommunalen Politik, der kommunalen Verwaltung und kommunalen Unternehmen auf, sich an einer Umfrage zum Stand der Sektorenkopplung in den Kommunen zu beteiligen.

Strom, Wärme, Kälte, Mobilität – diese und viele Anwendungen mehr gilt es in den nächsten zwei Jahrzehnten klimafreundlich zu gestalten. Die Sektorenkopplung gilt als wichtiger Baustein, um diesen Weg zu ebnen. Doch wo stehen Städte und Gemeinden in Deutschland in diesem Veränderungsprozess der Energiewende? Eine Umfrage zur Sektorenkopplung in den Kommunen soll Antworten liefern.

Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Forschungsprojekt „ZuSkE – Die Zukunft der Sektorkopplung auf kommunaler Ebene – gemeinsam gestalten, bewerten und handeln“ zielt darauf ab, den Stand der kommunalen Sektorenkopplung im Energiebereich zu bewerten und entsprechende Handlungsoptionen zu entwickeln. Im Rahmen einer Umfrage soll jetzt erhoben werden, wie das Handlungsfeld aus Sicht von Städten und Gemeinden bei der Sektorenkopplung aufgefasst und bearbeitet wird. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) unterstützt das Projekt fachlich und würde sich über eine rege Teilnahme an der Umfrage durch Kommunen und kommunale Unternehmen freuen.

Im Rahmen des ZuSkE-Projekts arbeiten Forschende aus verschiedenen Disziplinen mit Vertretern der Kommunen und der Zivilgesellschaft zusammen. So sollen gemeinsam mit den drei Praxiskommunen Berlin, Freilassing in Bayern und Walldorf in Baden-Württemberg nutzerzentrierte Kommunikationstools für lokale Akteure entstehen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert das Projekt.

Ein zweites wichtiges Ziel ist die Bestandsaufnahme von Sektorenkopplung in deutschen Kommunen. Dazu dient die aktuelle Online-Umfrage. Mit dieser will das Forschungsteam erheben, wie man das Handlungsfeld der Sektorenkopplung in Kommunen auffasst und bearbeitet. Anschließend wollen die Forscher:innen daraus Empfehlungen für Entscheidungstragende ableiten. Das Projektteam besteht aus Forschenden des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

Umfrage zur Sektorenkopplung in den Kommunen bis zum 14. November

An der Umfrage sollen sich ausschließlich verantwortliche Personen aus der kommunalen Politik, der kommunalen Verwaltung und kommunalen Unternehmen beteiligen. Die Befragung dauert etwa 20 Minuten und erfolgt anonym. Somit sind keine Rückschlüsse auf die teilnehmenden Personen möglich. Bis zum 14. November 2022 können Interessierte an der Befragung teilnehmen. Die ausgewerteten Ergebnisse werden nach Beendigung der Auswertung auf der ITAS-Homepage zur Verfügung gestellt.

Die Umfrage zur Sektorenkopplung in den Kommunen ist unter diesem Link zu finden.

19.10.2022 | Quelle: DStGB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH