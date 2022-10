Großauftrag aus Italien für Batterie-Speicher von Nidec

Das Speicherunternehmen Nidec hat einen Auftrag erhalten, der seine Fabriken für mehrere Monate auslasten wird.

Der italienische Speicherhersteller Nidec ASI soll in Italien 18 Batterie-Speicher-Projekte mit einer Gesamtleistung von 1,35 GW entwickeln. Laut Firmenangaben spielten die Erfahrung und das technologische Know-how die entscheidende Rolle bei der Auftragsvergabe.

Nidec nennt in der Pressemitteilung weder Kunden noch das finanzielle Auftragsvolumen. Geliefert werden sollen 372 modulare und skalierbare Powerstations. Sie sollen 5,4 GWh elektrischer Energie speichern können, was rechnerisch dem Bedarf von einer Million Wohnungen entspreche (über welchen Zeitraum sagt Nidec allerdings nicht).

Batterie-Speicher sollen Erneuerbare-Energien-Anteil in Italien steigern

Es sollen sechs Batterie-Systeme in Sardinien entstehen, die weiteren zwölf in Mittel- und Norditalien. In Betrieb gehen sollen die Stromspeicher „ab“ Januar 2024. Ziel sei es, Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern, wenn dieser günstig verfügbar sei, und ihn bei höheren Marktpreisen wieder zu verkaufen. Das soll auch helfen, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung zu steigern und Italien unabhängiger von Gas zu machen.

Nidec ASI ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer bei Batteriespeichern. Bisher habe das Unternehmen weltweit 1,6 GW Energiespeicher in 121 Projekten und 21 Ländern realisiert. Die anstehenden Projekte erreichen jedoch eine neue Dimension. Vier Fabriken – drei in Italien, eine in Frankreich – sollen für acht bis zehn Monate mit der Produktion der Speicher für diese Projekte beschäftigt sein. Die Schalttafeln inklusive Montage und Verkabelung sollen aus dem Werk in Cinisello Balsamo stammen. Wechselrichter produziert die Fabrik in Montebello Vicentino und die Zusatz- und Kontrollsysteme kommen aus dem französischen Roche-la-Molière. Nidec rechnet damit, dass dadurch auch Arbeitsplätze in der Zulieferindustrie positiv beeinflusst werden.

Nidec nennt die Verteilung der Kapazität auf die einzelnen Projekte nicht. Im Schnitt ergibt sich eine Leistung von 75 MW. Zum Vergleich: Der Batteriespeicher „Wartburg“ ist laut dem Hersteller SMA bisher einer der größten Europas und hat eine Leistung von 60 MW.

Laut Nidec ist das Projekt eine Reaktion auf den Plan der Europäischen Kommission REPowerEU, Europa deutlich vor 2030 unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen. Es werde mit Technologien Made in Italy umgesetzt. „Wir freuen uns besonders, mit diesem Projekt aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen in Italien zu fördern“, erklärte Dominique Llonch, CEO von Nidec ASI und Vorstandsvorsitzender von Nidec Industrial Solutions.

25.10.2022 | Quelle: Nidec Asi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH