Photovoltaik: Wirsol und CarbonFreed kooperieren

PV-Anlagenentwickler Wirsol arbeitet mit dem Startup CarbonFreed zusammen. Ziel ist, durch zügige Zertifizierung Projekte schneller ans Stromnetz anzuschließen.

Die beiden Unternehmen Wirsol Roof Solutions und Carbon Freed sind eine Kooperation eingegangen. Wie Wirsol mitteilte, geht es darum, Photovoltaikanlagen von Wirsol durch schnellere und effizientere Prozesse zügiger ans Stromnetz anzuschließen. CarbonFreed sei ferner ein Startup, das mit Technologie und IT-Systemen eine Anlagenzertifizierung ermögliche, die um ein Vielfaches schneller erfolgen kann als bisher. Für Wirsol Roof Solutions sorgt CarbonFreed für eine personelle und zeitliche Entlastung an der entscheidenden Schnittstelle zum jeweiligen Anlagenzertifizierer.

„Durch die professionelle Dienstleistung sind wir in der Lage, die notwendigen Informationen für den Zertifizierungsprozess schnell und vollständig zu übermitteln. Das ist in der aktuellen Situation, in der wir sehr viele Anlagen mit hoher Erzeugungskapazität realisieren, von enormer Bedeutung. Wir können damit einen wichtigen Beitrag zum schnellen Ausbau der Photovoltaikkapazitäten leisten“, erklärt Johannes Groß, Geschäftsführer der Wirsol Aufdach GmbH.

Zügige Anlagenzertifizierung

CarbonFreed nimmt PV-Entwicklern und Installationsbetrieben die Fleißarbeiten bei der Anlagenzertifizierung ab. Das Unternehmen filtert die für die Zertifizierung relevanten Daten und Informationen. Sie stellt sie sodann so zusammen, dass die Zertifizierungsstellen diese möglichst ohne Zeitverlust bearbeiten können. Mehr als 400 Zertifizierungen haben die CarbonFreed-Ingenieure mittlerweile erfolgreich begleitet. „Durch die Kooperation können wir unsere Expertise jetzt bei einem weiteren starken Marktpartner wie Wirsol Roof Solutions einbringen“, sagt Unternehmensvertreter Marko Ibsch.

Gemeinsam haben Wirsol Roof Solutions und CarbonFreed bei Pfenning logistics in Monsheim ein erstes Solarprojekt mit einer Gesamtkapazität von 3,74 Megawattpeak erfolgreich umgesetzt. Die Ausstellung des Anlagenzertifikats durch die Zertifizierungsstelle dauerte nur vier Wochen und war damit etwa viermal schneller als in vergleichbaren Projekten.

„Aufgrund der guten Erfahrungen wollen wir die Zusammenarbeit mit CarbonFreed nun bei weiteren Projekten fortsetzen und dann in einen Standardprozess überführen. Ziel ist es, den Workflow zukünftig vollständig digital abzubilden“, betont Johannes Groß.

7.11.2022 | Quelle: Wirsol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH