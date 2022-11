Niederösterreich will Bundesland mit schnellster Energiewende in Österreich werden

Das Bundesland Niederösterreich hat sich vorgenommen, die Nummer eins beim Ökostrom-Ausbau zu werden. Dazu gehört auch eine Erleichterung beim Repowering von Windparks.

Eine Änderung im Raumordnungsgesetz soll die Energiewende in Niederösterreich beschleunigen. Dieses sieht nun vor, dass es bei der Erneuerung von alten Windkraftanlagen genügt, wenn der Mittelpunkt der Anlagen auf der Widmungsfläche zu liegen kommt. Bisher musste das gesamte Fundament in der Widmungsfläche Platz finden. „Diese neue Regelung erhöht den Spielraum für das Repowering und ist durch die gewonnene Flexibilität ein positiver Schritt für die Erneuerung von alten Windparks“, sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Fritz Herzog, Obmann der IG Windkraft, ergänzt: „Wir befinden uns in einer dramatischen Situation bei der Klimakrise und bei den Energiepreisen. Für beides ist der Ausbau der Windkraft ein wichtiger Teil der Lösung. Windräder sind ein unerlässlicher Beitrag zur Sicherung der niederösterreichischen Energieversorgung

EU- und Bundesziele für Klimaschutz in Energiefahrplan aufgenommen

Auch den niederösterreichischen Energiefahrplan hat der Landtag an die aktuellen Klimaschutz-Ziele angepasst. Dies geschah mit den Stimmen der Grünen, der NEOS, der SPÖ und der ÖVP. Laut dem angenommenen Antrag sind nun die neuen Treibhaugsgasziele der EU im Rahmen des Fitfor55-Paketes (- 55 Prozent bis 2030) sowie das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 laut Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung zu berücksichtigen. Außerdem nimmt sich Niederösterreich vor, „das größte und schnellste Ausbauprogramm für Wasser, Wind, Sonne und Biomasse der Republik umzusetzen“.

„Die IG Windkraft begrüßt diese Anpassung an die Zielsetzungen der EU und der Bundesregierung, denn dies ist ein wesentlicher Schritt um die Klimakrise und die hohen Energiepreise wieder in den Griff zu bekommen“, sagt Moidl.

Größtes und schnellstes Ausbauprogramm für Wasser, Wind, Sonne und Biomasse in Österreich

Im Antrag ist darüber hinaus auch zu lesen: „Niederösterreich verfolgt damit das Ziel, das größte und schnellste Ausbauprogramm für Wasser, Wind, Sonne und Biomasse der Republik umzusetzen.“ Damit Österreich die Klimaneutralität 2040 auch erreichen kann braucht es großer Anstrengung, vor allem auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Niederösterreich hat laut IG Windkraft von allen Bundesländern mit Abstand das größte Potenzial bei Windkraft und Sonnenenergie. Die Vorreiterrolle bei der Photovoltaik hatte sich Niederösterreich bereits im Oktober zum Ziel gesetzt.

„Es freut uns, dass Niederösterreich nun eine Vorreiterrolle einnehmen will, und die großen Potenziale bei Windkraft und Photovoltaik aktiv angehen will“, sagt Moidl. Im Jahr 2015 seien knapp 100 Windräder in Niederösterreich gebaut worden, bei optimalen Rahmenbedingungen könnten es auch deutlich mehr sein, so die IG Windkraft.

21.11.2022 | Quelle: IG Windkraft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH