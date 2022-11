Kaco New Energy hat die neuen 3-phasigen Wechselrichter der Serie Blueplanet NX3 auf den Markt gebracht. Sie sollen über ein elegantes und doch robustes Design verfügen.

Mit gleich neun Modellen 3-phasiger String-Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen geht Kaco New Energy an den Start. Die Produktfamilie der Blueplanet NX3 hat AC-Leistungen von 3 bis 33 Kilowatt. Damit sind Anwendungen vom kleineren Eigenheimdach bis zur solaren Gewerbehalle abgedeckt.

Die Wechselrichter verfügen über zwei Maximum Power Point (MPP) Tracker, die jeweils über die Nennleistung belegt werden können. Damit sind die Blueplanet 3.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 / 15.0 / 20.0 NX3 M2 für Ost-West-Dächer und andere verwinkelte Standorte gedacht. Bei Bedarf lassen sich die Tracker aber auch parallelschalten und verarbeiten dann den doppelten Strom. Dadurch sind Photovoltaik-Anlagen mit Hochleistungsmodulen in reiner Südausrichtung ebenfalls rasch ausgelegt.

Die Modelle Blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 sind mit drei MPP-Trackern ausgestattet. So ebnen sie auch bei nicht-homogenen Photovoltaik-Anlagen-Architekturen den Weg zum Netz. Dabei liefern diese Wechselrichter ihre Nennleistung im großen DC-Spannungsfenster von 150 bis 1000 Volt und speisen sogar bei 125 Volt noch ein. Laut Hersteller besteht ein Vorteil des Gerätekonzepts in dem einheitlichen Handling aller Wechselrichter: Ob 3 oder 33 Kilowatt – mit demselben Handgriff sind dieselben Funktionalitäten implementiert.

Blueplanet NX3 für Repowering geeignet

Nicht nur für Neuanlagen sind diese Eigenschaften von Bedeutung: Die erste Generation der Photovoltaik-Anlagen ist gerade aus der Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gelaufen. Mit jedem Jahr werden nun die Anlagen, die ihre 20 Jahre gedient haben, größer. In der Regel lohnt an diesen Standorten ein ausgewogenes Repowering. Besonders leicht soll das mit den Geräten der Blueplanet NX3-Serie gehen. Sie passen sich gut an bestehende Systemdesigns an, langes Suchen nach kompatiblen Lösungen entfällt.

In Zeiten knapper Fachkräfte und hoher Nachfrage seitens der Kunden zählt jede Minute. Deswegen lassen sich die leichten Wechselrichter im Handumdrehen installieren – ohne das Gerät zu öffnen, ohne Spezialwerkzeuge. Sowohl der DC- als auch der AC-Anschluss sind dank der Steckverbindungen schnell erledigt. Über benutzerfreundliche Apps sollen die drahtlose Inbetriebnahme und die Überwachung der Momentanwerte einfach gelingen.

Die Blueplanet NX3 senden ihre Daten via RJ45-Steckverbinder (Ethernet-Connector), Datenlogger oder direkt per W-Lan. Für das Monitoring stellt der Hersteller das Portal Blueplanet web pro oder das Blueplanet web public bereit. Bis 100 Kilowatt PV-Anlagenleistung ist dies laut Hersteller kostenlos. Ein WiFi-Stick liegt den Wechselrichtern bereits bei.

Über die RS485-Schnittstelle lässt sich ein externer Zähler anschließen, dessen Daten der Wechselrichter gemeinsam mit den eigenen an Blueplanet web senden kann. Das Monitoring macht damit alle Energieflüsse – Erzeugung, Bezug, Einspeisung – transparent. Es lässt sich auch eine maximale Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt definieren bis hin zum zero-feed-in für Länder mit Einspeiseverbot.

Die Blueplanet NX3-Serie ist für über 20 europäische und außereuropäische Photovoltaik-Märkte zertifiziert, darunter Israel und Jordanien.

29.11.2022 | Quelle: Kaco New Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH