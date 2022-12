Auf einer Fläche von sieben Hektar im Gubener Ortsteil Bresinchen hat der Energieversorger Envia Therm einen Photovoltaik-Solarpark mit 5 MW Leistung errichtet und ihn nun in Betrieb genommen.

Envia Therm leistet einen weiteren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien in Brandenburg. Denn das Unternehmen hat seinen zweiten Photovoltaik-Solarpark in Guben im Landkreis Spree-Neiße in Betrieb genommen. Dabei hatte man die Freiflächen-PV-Anlage nach Baubeginn im März 2022 bereits im dritten Quartal dieses Jahres fertiggestellt.

Der Solarpark entstand auf einer Fläche von sieben Hektar im Gubener Ortsteil Bresinchen. Die SPG Solarpark Guben GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG, wird den Photovoltaik-Solarpark künftig betreiben und der Stadt Guben eine finanzielle Beteiligung ermöglichen. „Der von Envia Therm geplante und errichtete Solarpark erzeugt jetzt grünen Strom für Unternehmen in der Region. Wir bedanken uns bei der Stadt und bei unseren Projektpartnern für die sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Thomas Kühnert, Geschäftsführer von Envia Therm und der Betreibergesellschaft.

Insgesamt hat man mehr als 13.500 Photovoltaik-Module eingesetzt. Die installierte Leistung beträgt 5,0 Megawatt (MW). Somit lliegt die erwartete Stromerzeugung bei rund 5,3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das entspricht dem Jahresverbrauch von rund 2.100 Haushalten. Dank der klimafreundlichen Stromproduktion kann man jährlich rund 3.200 Tonnen Kohlendioxid einsparen.

Anlässlich der Inbetriebnahme sagt Fred Mahro, Bürgermeister der Stadt Guben: „Mit dem ersten Solarpark der enviaM-Gruppe in Guben hatten wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Die damalige Bürgerbeteiligung war für uns neu und wurde erfolgreich platziert. Ich freue mich, dass das Unternehmen mit dem Solarpark Guben Nord II wieder auf regionale Wertschöpfung setzt und die Stadt Guben an der Stromproduktion finanziell beteiligt wird.“

2.12.2022 | Quelle: Envia Therm | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH