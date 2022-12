Photovoltaik für Schulen in Hannover

Um Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften zu installieren, kooperiert Hannover mit den Energieversorger enercity. Die ersten beiden Anlagen auf Schulen sind nun in Betrieb.

Die Stadt Hannover und der Versorger enercity kooperieren für den Ausbau der Photovoltaik an Schulen. Gut vier Monate nach Projektbeginn gehen nun die ersten Anlagen auf zwei städtischen Schulen ans Netz. Das teilte enercity mit. Im Laufe der kommenden beiden Jahre werden weitere Gebäude hinzukommen, um insgesamt sechs Megawatt PV-Leistung auf kommunalen Dächern zu installieren.

„Mit Freude stehe ich auf unserer Grundschule am Welfenplatz. Gemeinsam mit der Grundschule Wasserkampstraße, wo eine weitere Anlage in Betrieb ging, sehen wir hier gute Vorbilder für die Energiewende auf dem Weg zur Klimaneutralität”, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.

Auf drei Gebäudetrakten der Grundschule am Welfenplatz (Hannover-List) werden PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 141 Kilowatt-Peak installiert. Die 350 PV-Module haben ferner eine Fläche von mehr als 670 Quadratmetern und speisen jährlich über 133.000 Kilowattstunden Ökostrom ins Netz ein. Die Anlage vermeidet damit 63.000 Kilogramm Kohlendioxid pro Jahr. Durch ihre Montage auf den Flachdächern mit Ost-West-Ausrichtung ist zudem die Sonneneinstrahlung für die Stromerzeugung bestmöglich nutzbar.

6 MW für Hannovers Liegenschaften

„Mit Partnern wie der Landeshauptstadt bringen wir die Solarenergie als Baustein der Energiewende in den Städten voran. Die Dachflächen in urbanen Räumen bergen enormes Potenzial für Produktion von grünem Strom direkt vor Ort“, betont enercity-Vorstandsvorsitzende Dr. Susanna Zapreva.

Auf dem Schrägdach der mehrstöckigen Grundschule Wasserkampstraße (Hannover-Kirchrode) hat enercity außerdem 231 PV-Module auf einer Fläche von 444 Quadratmetern und mit einer Gesamtleistung von rund 92 Kilowatt-Peak installiert. Allein für die beiden ersten Anlagen hat enercity mehr als 250.000 Euro investiert.

Insgesamt werden im Zuge der Kooperation rund 30.000 Quadratmeter Dachflächen auf rund 150 städtischen Liegenschaften installiert. Der Umfang der hierbei entstehenden PV-Anlagen wird eine Gesamtleistung von sechs Megawatt (peak) haben. enercity baut diese Anlagen auf eigene Kosten und pachtet dazu die Dachflächen für 20 Jahre von der Stadt. Im Zuge des Projektes lassen sich 5,4 Gigawattstunden Grünstrom pro Jahr erzeugen, so viel wie fast 2200 Haushalte in Hannover jährlich an Strom verbrauchen. 2500 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr werden eingespart.

5.12.2022 | Quelle: enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH