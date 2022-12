Sens baut 15 MW-Solarpark für Energiegenossen

Die Steag-Tochter Sens hat für eine Energiegenossenschaft aus der Oberpflaz einen großen Solarpark errichtet. Er ergänzt einen angrenzenden Windpark.

Die Steag Solar Energy Solutions GmbH (Sens) hat für die Altmühl-Jura Energiegenossenschaft eG (AJE) einen Freiflächen-Solarpark mit einer Spitzenleistung von 15 Megawatt (MW) errichtet. Wie die Tochter der Essener Steag AG mitteilte, ergänzt die Photovoltaik einen bereits bestehenden Windpark. Die Genossenschaft hatte selbst die Projektierung des Solarparks übernommen. „Wir hatten ein enges Zeitkonzept für dieses Projekt“, berichtet Thomas Schmidtner, Aufsichtsratsvorsitzender der AJE.

„Aber mit SENS haben wir einen Partner gefunden, der uns bei unserem ambitionierten Vorhaben als Generalunternehmer unterstützt.“ Konkret errichtete Sens als EPC-Dienstleister (Engineering, Procurement, Construction, d.h. technische Planung, Beschaffung und Errichtung) in den vergangenen Monaten den neuen Solarpark in der südlichen Oberpfalz. Auf einer Fläche von 12,5 Hektar montierte das Unternehmen dafür über 25.000 Solarmodule. Der Strom werde anschließend über das Umspannwerk Oening in das Verteilnetz eingespeist.

Die Genossen wollen ferner die regenerative Energieerzeugung weiter vorantreiben. So seien weitere Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Umkreis der Gemeinde bereits in Planung.

7.12.2022 | Quelle: Steag | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH