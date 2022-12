Heinrich Kopp präsentiert faltbares Solarsystem

Kopp geht mit einem faltbaren Solarsystem an den Markt. Es verspricht schnelle und einfache Montage ohne Verschraubung auf dem Dach.

Der Lieferant für Elektroinstallationszubehör Heinrich Kopp bietet Installateuren ein faltbares Solarsystem an. Wie das Unternehmen aus Kahl am Main mitteilte, handelt es sich bei dem SmartFlex-System um eine Photovoltaiklösung für den privaten und den gewerblichen Bereich. Das faltbare System werde montagefertig geliefert und spare am Installationsort Zeit, Personalaufwand, Kosten und Verpackungsmüll. „Solaranlagen sind einer der wichtigsten Pfeiler für den Ausbau sauberer und nachhaltiger Energieerzeugung. Mit dem SmartFlex-System erleichtern wir Solarteurbetrieben die Montage und Auftraggebern den Einstieg in die selbstbestimmte Energieversorgung“, sagt Stephan Dörrschuck, Geschäftsführer von Kopp.

SmartFlex besteht aus vier ausklappbaren PV-Modulen und sämtlichen notwendigen Komponenten. Die Lieferung erfolge in wiederverwendbaren Boxen. Das System lasse sich in kürzester Zeit auf jedem Flachdach installieren. Zouhair Kefi, Leiter der Division Energy & Home Automation bei Kopp: „Wir verwenden für die SmartFlex-Systeme leistungsstarke PV-Module mit hoher Qualität und außerordentlicher Effizienz. Das garantiert den Investoren eine höhere Rentabilität.“

Montage mit einem Werkzeug

Die Kopp SmartFlex-Module sind ausgeklappt ca. 1,7 m2 groß und erbringen eine Leistung von 1,6 kW p . Je nach Dachgröße und Energiebedarf lassen sich beliebig viele Module ohne Verankerung auf dem Dach mit nur einem Werkzeug zusammenschließen. Dank des mitgelieferten Ballastmaterials halte das System auch starkem Wind und anderen extremen Wetterverhältnissen problemlos stand.



Am Ort der Montage hebt ein Kran die Module aus ihren Lieferboxen heraus auf das Dach, wo zwei Solarteuren sie anschließend aufklappen und miteinander verbinden können. Die so verkürzte Bauzeit helfe vor allem gewerblichen Kunden, die andernfalls ihre Produktion oder den Publikumsverkehr während der Bauphase unterbrechen müssten. Das System spare zudem Solarteurbetrieben aufgrund der schnellen Montage personelle Kapazitäten und verringere die anstrengende körperliche Arbeit auf ein Minimum. Ein weiteres Plus: mehr Flexibilität in den Wintermonaten. Denn selbst eine größere Anlage kann mit Blick auf wenige regen- oder frostfreie Tage kurzfristig installiert werden. So können Solarteure ihre Aufträge über das ganze Jahr strecken oder zahlreiche zusätzliche annehmen.

Kopp montiert das faltbare Solarsystem inklusive Modulträgern, Ballastmaterial, Kabel und Bautenschutz in der Produktionsstätte in Kahl am Main vollständig vor und verpackt es in wiederverwendbare Transportkisten. Diese teils patentierten Prozesse garantieren einerseits eine einheitliche Qualität und verringern andererseits das Müllaufkommen und entsprechende Entsorgungskosten. Auch eine Demontage wäre aufgrund der ankerlosen „Plug ‚n‘ play“-Technologie unkompliziert umsetzbar, was Kopp SmartFlex auch für Mietobjekte sehr interessant macht.

8.12.2022 | Quelle: Heinrich Kopp | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH