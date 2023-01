Landesregierung von Niederösterreich legt Photovoltaik-Zonen fest

Die Landesregierung von Niederösterreich hat geregelt, in welchen Zonen PV-Freiflächenanlagen mit mehr als zwei Hektar Größe errichtet werden dürfen. Der Bundesverband Photovoltaic Austria zeigt sich enttäuscht und erhofft eine Erweiterung der Zonen von der neuen Landesregierung nach der Landtagwahl in drei Wochen.

Kürzlich beschloss die Landesregierung von Niederösterreich die Verordnung über ein Sektorales Raumordnungsprogramm über PV-Anlagen im Grünland (kurz NÖ SekROP PV). Darin regelt sie, in welchen Zonen man PV-Freiflächenanlagen größer zwei Hektar errichten darf. Zwei Jahre dauerte dieser Prozess. Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf von Juli 2022 hat die Landesregierung die nutzbaren Flächen für die Photovoltaik-Zonen in Niederösterreich reduziert. Da die Landesregierung erst kürzlich die niederösterreichischen PV-Ausbauziele angehoben hatte, kritisiert der Bundesverband Photovoltaic Austria die Reduktion der Flächen. Die Zielerreichung sei mit der beschlossenen Verordnung nicht möglich, sodass alle Hoffnungen in der angekündigten Erweiterung der Zonierung durch die neue Landesregierung sofort nach den Landtagswahlen in drei Wochen lägen.

Für den Sonnenstromausbau im flächenmäßig größten Bundesland Österreichs hatte die Landesregierung im vergangenen Herbst daher ein ambitioniertes Vorhaben präsentiert. Sie will die Photovoltaik um 350 Prozent steigern. Das bedeutet, dass beim Photovoltaik-Ausbau in Niederösterreich bis 2030 nun anstatt 2.000 Megawatt (MW) eine Leistung von 3.000 MW entstehen soll. Ein Baustein dieser PV-Ausbaustrategie Zonen in Niederösterreich ist die Ausweisung von Photovoltaik-Zonen. Das Land hatte auch angekündigt die Energiewende als weitreichende Bürgerbewegung etablieren. Um die Akzeptanz für PV-Anlagen auch in der Freifläche zu erhöhen, sollen Bürgerbeteiligungsanlagen stärker in den Fokus rücken und einfacher umzusetzen sein.

