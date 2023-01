Photovoltaik: Sunotec baut Solarparks mit 2,3 GW

Der Solarparkentwickler Sunotec blickt auf ein Rekordjahr 2022 zurück. Europaweit hat das deutsch-bulgarische Unternehmen 2,3 Gigawatt realisiert.

Die bulgarisch-deutsche Sunotec hat 2022 neue Solarparks mit einer Leistung von 2,3 Gigawatt (GW) realisiert. Das teilte das Unternehmen aus München und Sofia mit. Mit über 70 neu ans Netz gebrachten Solarparks in Europa sei 2022 ferner das bislang erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte gewesen.

„Das Jahr 2022 hat uns gezeigt, wie stark uns Krieg, Klimakrise und Unsicherheit in der Energieversorgung als Gesellschaften beeinflussen. Andererseits ist deutlich geworden, welchen positiven Unterschied die Solarindustrie machen kann“, sagt Sunotec CEO Bernhard Suchland. „Und wir bei Sunotec sind stolz auf unsere inzwischen mehr als 1.000 festangestellten Mitarbeitenden sowie unseren eigenen Fuhrpark mit mehr als 400 Spezialmaschinen und Fahrzeugen, die den Beitrag unseres Unternehmens dazu ermöglicht haben“, ergänzt Gründer und CEO Kaloyan Velichkov. Ein Beispiel sei das größte Solarkraftwerk Bulgariens, das Sunotec am Rande des Verila-Gebirges circa eine Autostunde südlich der Hauptstadt Sofia baut. Die Anlage umfasst 220.230 Solarmodule, die 124 Megawatt peak (MWp) liefern werden. Ihre Fertigstellung ist für Frühjahr 2023 geplant.

Optimistisch für 2023

Dieser enorme Zuwachs in so kurzer Zeit könne nur gelingen, wenn Flächen für Solaranlagen möglichst effizient genutzt würden, so Velichkov. Bei Solarparks reiche das von ehemals landwirtschaftlichen Feldern, bei denen man zwischen und unter den Modulen heimische Wildpflanzen für mehr Artenvielfalt aussähe, bis zur Nutzung von Flächen, die vom Gelände her schwierig zu bebauen seien. „Beim Solarpark Verila haben wir beispielsweise Steigungen bis zu 18 Grad auf dem Gelände, die wir berücksichtigen müssen.“

Ob 2023 ein sogar noch größerer Zuwachs bei der Anzahl der installierten Gigawatt gelinge, hänge bei Sunotec zwar auch von Faktoren wie Lieferketten und Genehmigungsverfahren ab. „Wir sind da aber sehr positiv gestimmt“, sagt CEO Bernhard Suchland. Zu den ersten Solarparks, die 2023 fertiggestellt werden, gehören Döllen, Brandenburg (91 MWp), Bubney, Großbritannien (40,4 MWp) und Groot Roodehaan, Niederlande (33,3 MWp). Zahlreiche weitere befänden sich zudem im Bau.

25.1.2022 | Quelle: Sunotec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH