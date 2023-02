Mehrwertsteuer-Befreiung für Photovoltaik könnte auch in Österreich kommen

Die österreichische Energie- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz vorgeschlagen, nach dem Vorbild Deutschlands die Mehrwertsteuer auf Photovoltaik-Anlagen zu streichen.

Der Solarstrom-Verband Phovoltaic Austria und die Bundesinnung der Elektrotechniker begrüßen den Vorschlag der Ministerin. Das Wegfallen der Mehrwertsteuer beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage könne eine große und unbürokratische Hilfe sein. Die sonstige Fördersituation bei privaten Anlagen bezeichnen die Verbände als „herausfordernd“. Andreas Wirth, Bundesinnungsmeister hofft, dass seine Branche nun Arbeit spart, da das Elektrogewerbe in den meisten Fällen die Förderabwicklung übernehme. Die Bundesinnung fordere seit Jahren eine Mehrwertsteuer-Befreiung von Photovoltaik-Anlagen in Österreich.

„Die Streichung der Mehrwertsteuer auf PV-Anlagen ist ein längst überfälliger Schritt“, sagt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria. Andere EU-Länder wie Deutschland seien den Schritt der Mehrwertsteuer-„Anpassung“ bereits gegangen und dies werde positiv angenommen. „Es wird Zeit, dass Österreich hier auch reagiert und diesen einfachen Hebel bewegt“, so Paierl.

Mehrwertsteuer-Sätze in Österreich unterscheiden sich ohnehin

Beide Vertreter appellieren an die Verantwortlichen der Politik im Allgemeinen und an den Finanzminister Magnus Brunner im Besonderen, die Mehrwertsteuer-Befreiung oder -Anpassung auch für Österreich ernsthaft zu prüfen. Das würde bei den Endkund:innen, den Elektrobetrieben und der Förderstelle für spürbare Entlastung sorgen.

Das Senken der Mehrwertsteuer hatte Österreich auch in der Corona-Krise in besonders schwer betroffenen Branchen genutzt. Zudem gebe es in Österreich für unterschiedliche Güter unterschiedliche Mehrwertsteuer-Sätze. Warum es für die Photovoltaik in Österreich noch keine Mehrwertsteuer-Befreiung oder zumindest einen niedrigeren Steuersatz gebe, sei daher nicht nachvollziehbar. Die Branchenverbände fordern eine schnelle Umsetzung, „damit auch dieses Jahr wieder ein Rekord-Zubaujahr für die Photovoltaik wird und sich die frustrierende Fördersituation entspannt.“

In Deutschland sind Photovoltaik-Anlagen seit Anfang 2023 von der Mehrwersteuer befreit. Die Details zur Umsetzung hat das Finanzministerium vor einigen Tagen einem Schreiben formuliert, über das Solarserver in einem S+ Artikel berichtete. Der Bundesverband Solarwirtschaft fordert das Ministerium auf, die Details in der Zeit zwischen Anfang Januar und dem Vorliegen der finalen Umsetzungshinweise kulant zu handhaben.

