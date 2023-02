Neu: Solarthemen-Ausgabe 560 heute aktuell erschienen

+++ Die neue Industriestrategie der EU +++ Neues Smart-Meter-Gesetz als Reparatur +++ Interview: Jan Brunner von Krannich Solar zum PV-Markt 2023 +++ Politische Initiativen für die Tiefengeothermie +++ Leitmärkte für grünen Stahl +++ Grüne Fernwärme: Statistik mit Lücken +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Solarthemen-Ausgabe 560:

Europas neue Industriestrategie

Fabriken für die Photovoltaikbranche gehören zum Kernbereich der neuen euro­päi­schen Industriestrategie. Die Europäische Kommission hat dazu einen ersten Vorschlag vor­gelegt, dessen Zielsetzungen von den Mitgliedsländern teils bereits bestätigt wurden.

Jan Brunner im Interview: 2023 wird kein ruhiges Jahr für die PV

Jan Brunner ist Vertriebschef (CSO) des Photovoltaik-Großhändlers Krannich Solar. Im Solarthemen-Interview spricht er über die aktuelle Marktsituation und voraussichtliche Materialverfügbarkeit in der PV-Branche 2023. Für PV-Module, Wechselrichter und Speicher erwartet Brunner eine unterschiedliche Preisentwicklung. Handwerkern empfiehlt er auch weiterhin eine eigene Lagerhaltung.

Politische Initiativen für Wärme aus der Tiefe

Die mittlere und tiefe Geothermie, die Bohrungen von einigen Hundert bis Tausend Meter voraussetzt, fristet derzeit ein Nischendasein. Es gibt nur wenige realisierte Projekte. Das soll sich ändern. Bereits im November 2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) dafür ein Eckpunktepapier veröffentlicht. Aber noch sind die darin angekündigten Maßnahmen nicht richtig an­ge­laufen.

Smart-Meter-Rollout: eine Reparatur

Das „Gesetz für den Neustart der Digitalisierung der Energiewende“ soll in Deutschland den seit gut zehn Jahren dümpelnden und zwischenzeitlich gerichtlich gestoppten Smart-Meter-Rollout in Gang bringen. Am Freitag durchlief es die erste Lesung im Bundestag.

Grüne Leitmärkte für grünen Stahl

Staatliche koordinierte grüne Leitmärkte sind nach Meinung des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die beste Methode, um CO2-intensive Industrien wie Chemie und Stahl zu dekarbonisieren. Sie seien Einzelverträgen mit Unternehmen vorzuziehen, die am Ende teurer würden und Fortschritt aufhielten. Dazu hat der Beirat jetzt ein Gutachten vorgelegt.

Mehr Heizungen in 2022

Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hat seine Jahresbilanz für den Heizungsmarkt 2022 vorgelegt. Demnach ist der Absatz von Gaskesseln in Deutschland zwar rückläufig. Doch sie machen immer noch mehr als 60 Prozent der verkauften Wärmeerzeuger aus. Neben dem Verkauf von Wärmepum­pen und Holzkesseln steigt auch der Absatz von Ölkesseln.

