Im April sind die Preise von Photovoltaik-Modulen nicht mehr so stark gesunken wie in den Vormonaten. Dennoch sorgt das derzeitige Allzeit-Tief dafür, dass in Europa produzierte Produkte nicht konkurrenzfähig sind.

Der Preise für Photovoltaik-Module sind im April 2024 bei Hocheffizienz- und Mainstreammodulen nicht weiter gefallen. Low-Cost-Produkte sind hingegen noch billiger geworden. Das geht aus dem Photovoltaik-Modulpreisindex hervor, den der Solarserver in Zusammenarbeit mit der Handelsplattform pvXchange präsentiert. „Die aktuellen Modulpreise in Europa bilden keine gesunde, industriefreundliche Marktlage ab“, sagt Martin Schachinger, Geschäftsführer von pvXchange. „Im Gegenteil – das Preisniveau wird noch immer dominiert von Not- und Lagerräumungsverkäufen in großem Stil.“ Ein PV-Modulpreis, bei dem man in Europa produzierte Produkte konkurrenzfähig anbieten kann, scheinen auf lange Sicht unerreichbar, schreibt Schachinger in seinem Gastkommentar.

Photovoltaik-Modulpreise weiterhin auf Allzeit-Tief

Immer mehr Hersteller von Solarmodulen drohen, ihre Produktionen aufgrund der anhaltenden Niedrigpreisphase in Europa stillzulegen. Einige wollen aufgeben, andere in die USA abwandern, wo vermeintlich bessere Markt- und Förderbedingungen herrschen. Ganz falsch ist das nicht, denn die aktuellen Modulpreise in Europa bilden keine gesunde, industriefreundliche Marktlage ab. Im Gegenteil – das Preisniveau wird noch immer dominiert von Not- und Lagerräumungsverkäufen in großem Stil.

In diesem Monat sind die Modulpreise zwar nicht mehr an breiter Front gefallen. Aber ein Anstieg beziehungsweise eine Erholung auf ein Niveau, bei dem in Europa neu produzierte Produkte konkurrenzfähig angeboten werden können, scheint auf lange Sicht unerreichbar. Zu viel Lagerware scheint sich noch bei Händlern und Herstellern der zweiten und dritten Reihe zu befinden oder schon wieder angestaut zu haben. Die Nachfrage ist aufgrund des neuen Kälteeinbruchs noch nicht wieder auf dem für diese Zeit im Jahr zu erwartenden Level angekommen, so dass der Modulüberhang nur schleppend abfließt.

Die aktuell im Markt kursierenden Preise für PERC-Lagerware unter 2 Quadratmeter mit bis zu 410 Wattpeak knapp unter 10 Eurocent pro Watt wurden in diesem Monat dem Preispunkt ‚Low Cost‘ zugeordnet. Das ist im Wesentlichen der Grund für den erneuten Rückgang im Preisindex. Höhere Leistungsklassen, sowie Full Black- und Doppelglasmodule wurden weiterhin der ‚Mainstream‘ oder ‚High Efficiency‘-Gruppe zugeordnet, da sich diese Produkte auch mit geringerer Leistung noch einigermaßen gut verkaufen lassen. Nur Standardmodule um 400 Wattpeak entwickeln sich zunehmend zu Ladenhütern, die oft mit aller Gewalt abverkauft werden – eine Preisuntergrenze ist dort nicht absehbar.

USA plant Wegfall der Zollbefreiung für bifaziale Glas-Glas-Module

Zu allem Überfluss wird jetzt in den USA der Wegfall einer Zollbefreiung für bifaziale Glas-Glas-Module diskutiert. Ursache ist wohl eine Eingabe der Firma Hanwha-QCells beim Handelsministerium, um den geplanten Produktionsausbau auf dem nordamerikanischen Kontinent nicht zu gefährden. Sollte diese Petition tatsächlich Erfolg haben, würden sich auch die Preise von nicht-chinesischen Modulen in den USA stark erhöhen, sofern sie nicht vor Ort produziert werden. Chinesische Module finden ohnehin kaum noch den Weg dorthin. In Konsequenz würde diese Photovoltaik-Module wohl in Europa landen und den Druck auf die ohnehin schon niedrigen Modulpreise weiter erhöhen.

Soll in absehbarer Zeit überhaupt noch eine lokale Produktion in Europa existieren, muss sich die Politik wirklich schlagartig etwas einfallen lassen. Auch wenn es nun kein Resilienzbonus werden wird, sollten die Weichen schleunigst in die richtige Richtung gestellt werden – gerne auch auf europäischer Ebene. Aktuell stirbt jeden Tag, an dem nicht gehandelt wird, ein kleiner Teil unserer Unabhängigkeit im Energiesektor. Und die Zeitspanne, sowie das Investitionsvolumen, die wir für einen Neuanfang benötigen, werden immer größer.

Quelle: pvXchange | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH